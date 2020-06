IMSS contrató a 17 mil por Covid y ninguno es especialista: sindicato

De los 17 mil profesionales de la salud que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) contrató para atender la epidemia de Covid-19, ninguno es médico especialista.

Arturo Olivares Cerda, secretario General del Comité Ejecutivo del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), dijo en entrevista con EL UNIVERSAL que, a pesar de que se emitió una convocatoria para reclutar epidemiólogos, infectólogos, neumólogos, geriatras, otorrinolaringólogos, así como especialistas en terapia intensiva, pediatría y urgencias, en el país no hay suficientes.

"No hemos contratado por la carencia que hay en el mercado. Se lanzó la convocatoria, pero no hay en México, no existe el suficiente número", aseguró.

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el país cuenta con 1.23 médicos especialistas por cada 100 mil habitantes.

Olivares Cerda detalló que ante el déficit, el IMSS lanzó una nueva convocatoria para contratar a médicos residentes.

La mayoría de trabajadores que se integraron al instituto son enfermeras, médicos generales, personal de limpieza y almacén, dijo.

