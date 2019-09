Ignorancia nos lleva a desconocer nuestra historia: Yalitza Aparicio

La actriz participó en una conferencia sobre equidad de género en el Tec de Monterrey

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 20 .- Yalitza Aparicio participó la tarde de este viernes en el Foro de Equidad de Género He for She que se llevó a cabo en el Tec de Monterrey, campus Monterrey, para hablar acerca de la desigualdad entre hombres y mujeres.

Dos alumnos sostuvieron una conversación con la actriz que dio vida a la trabajadora del hogar Cleo en "Roma", cinta de Alfonso Cuarón que recibió varios premios Oscar en la pasada edición de los galardones.

Yalitza, quien aseguró que estaba por primera vez en Monterrey, dijo que participar en la película fue algo grato y en todo momento ponía atención a lo que hacían, pues durante su infancia se alejó de todos los medios porque consideraba que estaban robando tiempo de su vida el cual podía invertir en otras cosas.

Recordó que incluso cuando recibieron al grupo de casting ella desconocía quién era Cuarón mientras lo demás gritaban, aunque el tener la curiosidad fue lo que le ayudó en su trabajo.

Indicó que ella no habla mixteco pese haber nacido allí, pues sus padres temían que ella fuera discriminada por hablar esa lengua, aunque en el largometraje tuvo que aprender.

Sobre esto ahondó que en muchas comunidades los padres buscan proteger a sus hijos pues consideran que el hecho de hablar una lengua materna lo lleva a no hablar bien el español y termina siendo discriminado.

"A veces la ignorancia nos lleva a un punto de desconocer nuestra historia, de saber que estas lenguas son parte de nosotros, que son lo que nos están dando identidad"

Cuestionada sobre si se ha sentido víctima de opresión por razones de clase socioeconómica, etnia y de género, la segunda mexicana nominada al Oscar a Mejor Actriz comentó que sí lo ha sentido incluso durante la promoción de la película pues si bien ella lo gozaba, muchas personas sí lo sufrían y hacían coraje.

"En el entorno cultural donde yo crecí aún predomina el machismo, por lo tanto a veces te van llegando comentarios donde te dicen 'Para qué estudias si eres mujer, te vas a casar, que el marido te mantenga', y eran cosas que a mí sí me dolía que me las dijeran en el exterior porque en mi casa jamás escuché algo así".

No obstante sus abuelos le insistían en la necesidad de estudiar y trabajar porque "jamás va a haber un hombre que te pueda comprar la ropa que tú quieres, un hombre no tiene por qué medir lo que tú vas a gastar. Trabaja por tu necesidad y tus lujos".

Sobre el feminismo la actriz aseguró que cree en este pensamiento, pero difiere de la idea de que las mujeres son superiores. "Por mi mente pasa yo tengo hermanos, tengo papás, tengo sobrinos, son hombres... Yo soy feminista porque siento que necesitamos una igualdad en derechos, una equidad en géneros. Para mí eso es ser feminista, encontrar una equidad de género.

"No me creo superior a nadie, no soy inferior, todos merecemos las mismas oportunidades", añadió.

Yalitza recordó que ella siempre detestó que le tomaran fotos y que sólo tenía algunas de su infancia, pero Netflix se las pidió y "escogieron las más decentes".

La también profesora dijo a los asistentes que ante las situaciones difíciles que se les presentan se deben arriesgar y hacerlo "porque es mejor decir 'No salió como yo esperaba' a decir 'Y si lo hubiera hecho', porque el hubiera no existe". Apuntó que para ella no existen los errores porque a partir de esas experiencias uno aprende más sobre la vida.

Respecto a los comentarios negativos que recibió apuntó que lo manejó de la mejor manera pues las personas dan lo que tienen y si circulaban esas palabras es porque esa es la esencia de sus críticos, a la vez que un valor muy importante para ella es el respeto "y si yo quería que estas personas me respetaran, necesitaba respetar su forma de pensar".

"Creo que una forma de demostrarle a las personas que confiaban en mí o que se sentían identificadas conmigo era el seguir adelante, porque si en algún momento hubiera dicho 'No estoy aguantando estas críticas y mejor me regreso a donde estaba, estaba mejor donde nadie me decía nada, donde todos me apoyaban', era como decirle a las personas que estaban confiando en mí que se tienen que rendir", apuntó.