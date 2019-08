Iglesia llama a AMLO a realizar un verdadero diálogo con la sociedad

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 18 (EL UNIVERSAL).- La Arquidiócesis de México llamó al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador a realizar un verdadero diálogo con la sociedad y a no tratar de resolver los problemas del país de manera unilateral.

"No basta el voluntarismo de una persona, un país como México requiere de mayor responsabilidad y de un verdadero diálogo social", indicó.

El editorial "Gobierno sin voluntad de diálogo", publicado en el semanario religioso Desde la fe exhortó a los mexicanos a no resignarse a un gobierno que tome decisiones unilaterales.

"No podemos resignarnos como ciudadanos individuales y menos como sociedad civil organizada a tener un gobierno que maneja de manera unilateral y unipersonal los grandes problemas de este país".

La iglesia católica afirmó que la población no se puede acostumbrar a un monólogo en donde los medios de comunicación se limiten a dar cuenta de largos discursos sin interlocutores, o donde la participación ciudadana sea a través de consultas a mano alzada.

"En medio de mítines a modo, asuntos que deberían analizarse con argumentos razonables y mecanismos verdaderamente democráticos. Las decisiones equivocadas, en perjuicio de todos se acumulan una tras otra", resaltó.

La Arquidiócesis encabezada por el cardenal Carlos Aguiar Retes se declaró sorprendida ante los dichos en la Cámara de Diputados de que la fuerza mayoritaria debe tomar el control absoluto del Congreso de la Unión argumentando que los ciudadanos así lo eligieron en las elecciones.

"El Congreso se distingue sobre todo por la capacidad de argumentar, convencer y negociar las decisiones legislativas pensando en todos los ciudadanos con la riqueza de matices, opiniones y realidades de la Nación", reiteró.

El artículo enfatizó que el diálogo no se debe basar sólo en reuniones a puerta cerrada e invitó al gobierno a escuchar las demandas de todos los sectores.

Por último, el clero religioso aseguró que el gobierno federal está a tiempo de realizar un verdadero diálogo, "estamos a tiempo, por el bien de todos, aprendamos a dialogar, gobierno y sociedad".

