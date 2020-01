¿Hay Seguros de Autos específicamente para Mujeres?

La respuesta es sí, y los puedes encontrar en: Ahorraseguros.mx tu Cotizador de Seguros Online. Hasta aquí podría quedarnos, dar por terminada esta breve nota. Pero no sería sufriente, porque si preguntamos si existe, al saber que si, ahora queremos saber en qué consiste. Y este es el objetivo del escrito que lees, explicar qué es el Seguro de Auto para mujeres.

Lo primero que se tiene que recalcar, es que esta protección para el sexo femenino no es un seguro que tenga el enfoque de dar más protecciones a las mujeres porque las necesitan, o sea, no tienen la idea de que las mujeres no sepan manejar, sino que las aseguradoras ofrecen estos paquetes porque pueden brindar más protecciones para ellas, y pueden ofrecer más porque las estadísticas indican que ellas tienen menos accidentes, esto significa para las empresas menos gasto, por lo que el resultado es poder integrar más en los planes de seguros.

Esto quiere decir que es un mito esto de que las mujeres no saben manejar, pues las cifras indican otra cosa.

Y veamos cuáles son algunas de las protecciones que ofrecen las compañías de seguros:

Llanta segura. Cubre la reposición material o económica de las llantas y rines por pinchaduras, accidentes o impactos contra otros objetos.

Asistencia Chofer. Envío de un chofer para recoger el vehículo ya reparado desde el taller y llevarlo a su domicilio. El auto pudo ser reparado por accidentes o cualquier falla.

Auto Agencia Continúa. Reparación del vehículo exclusivamente en agencias o talleres autorizados y reconocidos por la marca del auto.

Bolso Protegido. Cubre la pérdida por robo con violencia de mochilas, bolsos o portafolios mientras la persona esté dentro del auto como conductor o acompañante.

Atención Continua. Diversos servicios que incluyen envío de medicamentos a domicilio, seguimiento a padecimientos y atención personalizada, entre otros.

Las coberturas que se acaban de listar son las que los planes ordinarios no manejan, o sea, sólo las encuentras en una protección para mujeres.

Cada aseguradora maneja diferentes socorros, algunas más, otras menos, para poder elegir la mejor, el consejo es hacer uso de un Comparador de seguros para autos en México, pues como recomienda Condusef, lo mejor es poder comparar entre varias, porque sólo así podrás adquirir una perspectiva sobre lo que puedes conseguir y el costo que maneja.

Ya que hay algunas aseguradoras que ni siquiera manejan una cobertura que sea únicamente para mujeres, de allí la importancia de revisar lo que brindan algunas aseguradoras, pues como se dijo líneas más arriba, el seguro de autos es más económica y ofrece más auxilios. Por esto Cotizador ANA Seguros se transforma en una opción, puesto que puedes encontrar lo que necesitas.