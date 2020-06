"Hay que salir, pero con sana distancia"

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que por recomendación de los médicos ha pedido a la población no tener miedo y salir de casa con todas las enseñanzas aprendidas, como la sana distancia.

"¿Qué es lo que estoy planteando por recomendación de los médicos?, pues que empecemos a salir, pero que apliquemos lo ya aprendido, todas las enseñanzas de la sana distancia", manifestó.

En conferencia de prensa, en las instalaciones del 63 Batallón de Infantería en Xalapa, Veracruz, al Mandatario se le cuestionó que si no era contradictorio llamar a salir a los ciudadanos cuando Hugo López-Gatell señala que se han prolongado los contagios.

Contestó que se debe tener equilibrio "en lo sanitario, médico, salud y, al mismo tiempo, en la economía, bienestar y en el regresar a la convivencia, a la libertad.

"Que no nos embargue el miedo, tenemos que ir poco a poco. Ya aprendimos bastante y demostramos ser responsables (...) es excepcional el comportamiento de la gente, por eso se logró aplanar la curva", dijo.

Recordó que mientras en otros países hubo medidas autoritarias, en México no fue así, pues su gobierno las rechazó.

Insistió en que si hubiese un rebrote de Covid-19, pues se dará marcha atrás: "Vamos a estar pendientes, pero si nos cuidamos de manera responsable, con criterio, podemos ir hacia la normalidad. Ya hay una luz que indica que vamos a salir del túnel".

Expresó que ahora hay más capacidad y experiencia por parte del personal médico, por lo que en esta nueva etapa descartó que haya un desbordamiento: "No es para salir de manera irresponsable, ya aprendimos (...) no se había practicado la higiene personal como ahora.

Reiteró que ya se domó la pandemia y dijo tener información de que son más los que se salvan si entran a terapia intensiva.

"Hay gobernabilidad". López Obrador afirmó que hay gobernabilidad en el país y que a pesar de la pandemia no se han tenido desbordamientos sociales.

Señaló que los que se manifestaron el domingo en su contra lo hicieron de manera ordenada, porque no hay violencia política.

"No hay saqueos. En Veracruz no se han registrado saqueos, ¿por qué? Porque nunca en la historia del país se había dado tanta atención al pueblo, sobre todo a la gente humilde, a la gente pobre", dijo.

Aseguró que sólo en Veracruz 113 mil jóvenes están trabajando como aprendices con salario mínimo; 31 mil estudiantes de nivel superior cuentan con una beca de 2 mil 400 pesos mensuales, y que se entregaron apoyos a 275 mil alumnos de preparatoria, entre otros.

Recordó que en semanas anteriores se logró un acuerdo con Estados Unidos para que se compre el azúcar mexicana, lo que, dijo, garantiza a los cañeros que puedan sacar más por su producto.

Además, indicó que en Veracruz se construirán 235 sucursales del Banco del Bienestar y se intervendrán 70 municipios del Programa de Mejoramiento Urbano. "Todo esto nos permite vivir en paz y tranquilidad", expresó.

