Hay primeras detenciones por el caso de Giovanni: Enrique Alfaro

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, informó se cumplimentaron órdenes de aprehensión y que ya hay policías detenidos por el caso de Giovani López.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, el gobernador señaló que la administración estatal, desde las primeras horas de la mañana de este viernes, intervino la policía municipal de Ixtlahuacán.

"Ya están los primeros policías detenidos, no vamos a quedar mal con la gente. Yo tengo palabra y ya se cumplimentaron las primeras órdenes de aprehensión. Vamos a cumplimentar otras más, pero estamos avanzados en ese sentido", comentó.

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador se deslindará de las protestas en Jalisco por el caso de Giovani López, Alfaro pidió al mandatario federal que se dé cuenta que hay gente al interior de su partido y de su gobierno, alentando a generar un ambiente de confrontación.

"Lo que le estoy pidiendo en su calidad de jefe de Estado es que se dé cuenta que hay gente, al interior de su partido y al interior de su gobierno que están abonando a un ambiente de confrontación en el país; están atentado a este tipo de ejercicios, no hay otra explicación. Hubo una campaña de redes que costo millones de pesos para generar este ambiente de enojo, de malestar, por una causa justa".

Alfaro informó que de los 27 detenidos de ayer por los desmanes en la manifestación se encuentran personas de Yucatán, Ciudad de México y Michoacán, algunos de ellos cuentan con antecedentes penales por delitos contra la salud.

"Yo nunca había visto que de lugares del centro de la ciudad salieran personas que estaban amotinados, cuando llegó una manifestación se incorporaron con pasamontañas, máscaras contra gases para atacar palacio de Gobierno trabajando. Es un acto de provocación"

Cuestionó quién está pagando las campañas de que se mató a Gionavi por no traer cubrebocas, lo cual, comentó, es totalmente falso. Añadió que no hay involucrados policías del gobierno estatal.

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López a Obrador afirmó que el sí el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro tiene pruebas -de que los disturbios de ayer en Guadalajara fueron provocados por los "sótanos del poder de la Ciudad de México"- que las dé a conocer.

Reconoció que tiene diferencias políticas con el gobernador de Jalisco, pero aclaró que no tiene interés en pelearse con él, y rechazó las acusaciones en su contra.

"El que acusa tiene que probarlo para actuar de manera responsable", dijo en su conferencia de prensa mañanera en la 30 Zona Militar de este municipio.

