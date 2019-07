"Hay mil 807 migrantes mexicanos en centros de detención de EU"

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón ofreció hoy domingo una rueda de prensa en sus oficinas.

CIUDAD DE MÉXICO, julio 14 (EL UNIVERSAL).- El Gobierno de México informó que a la fecha suman mil 807 mexicanos ubicados en diferentes centros de detención de Estados Unidos con órdenes generales de deportación definitiva, por lo que prevé que podrían ser los primeros afectados por las redadas masivas iniciadas en esa nación.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón ofreció hoy domingo una rueda de prensa en sus oficinas, en donde estuvo enlazado con los 50 consulados y con la embajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcenas.

Bárcenas informó que son mil 807 los connacionales que están en centros de detención en Estados Unidos y con órdenes de deportación definitiva.

Hay "estado de alerta permanente en los 50 consulados de México en Estados Unidos", declaró la diplomática al informar que el personal de los consulados estará pendiente para dar asistencia legal inmediata.

El canciller Marcelo Ebrard recibió hoy de 6 de los 50 consultados de México en esa nación un primer reporte telefónico sobre la situación que se vive luego del anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que iniciarían este domingo redadas masivas de migrantes en al menos 10 ciudades.

Salvo San Diego no se registran más detenciones, aunque se informó que en Chicago se tiene la "cifra promedio" de capturas, de entre 20 y 30, mismas que serían cotidianas, es decir, no necesariamente están vinculadas con redadas como las anunciadas por el gobierno de Trump.

El gobierno de México reportó las primeras detenciones de 20 personas, al parecer mexicanos, que fueron capturados en operativos contra migrantes realizados el viernes en San Diego, California, Estados Unidos.

Ebrard Casaubón dijo que se cuenta con un fondo de "varios millones de dólares" por si hicieran falta para atender la coyuntura y mañana a medio día tendrá un segundo corte sobre lo que ocurra en el transcurso de este domingo y estar pendientes si hay detenciones ilegales o arbitrarias.

Depende de lo que ocurra "tomaremos otras decisiones", expuso pero "hasta ahorita no estaría preocupado" pues hay capacidad para recibir a los mil 807 detenidos que pudieran ser deportados.

Pero si vemos que hay violación a derechos humanos "ya tomaremos otra postura", anticipó.

Julián Escutia, director general de Protección a Mexicanos en el Exterior, explicó que se tienen 300 abogados contratados por la Cancillería y 100 abogados consultores para que ayuden en la atención.

Recordó que los connacionales en Estados Unidos pueden comunicarse al teléfono 5206237874 para solicitar apoyo.

En la conferencia estuvieron también Jesús Seade subsecretario para América del Norte, Carolina Zaragoza, Directora general de servicios consulares, y Alejandro Celorio consultor jurídico.

