Hay capacidad para "despedir" a víctimas de Covid-19: AMLO

Tras criticar a medios nacionales e internacionales por hacer reportajes alarmistas de panteones y crematorios, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que hay capacidad para darle cristiana sepultura o el último adiós a las víctimas de Covid-19..

"Voy a hablar de algo triste. Hay capacidad para darle cristiana o humanas sepultura o nuestro adiós o hasta pronto, a quienes pierden la vida, porque también eso lo previmos, no podemos actuar de manera irresponsable, no tenemos derecho de fallarle al pueblo".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el presidente López Obrador dijo que desde hace dos meses se formó una comisión con ese propósito y genera un reporte diario de lo que pasa en cementerios y en otros sitios.

"Decirles a los familiares de los enfermos, que primero deseamos que se recupere y que estamos buscando que esos trámites, tan dolorosos, sean en el menor tiempo posible, tenemos un promedio de tiempo definido y constantemente estamos atendiendo".

El titular del Ejecutivo dijo que cundo salen reportajes alarmistas "tenemos" la conciencia tranquila, porque si no fuese así no podría dormir y descansar.

"La enseñanza también en esto, con el quehacer público, es de que hay que prevenir siempre, planear y trabajar mucho, no confiarnos, para poder estar tranquilos. Puede ser que uno este cansado físicamente, pero anímicamente está en fuerte, eso es lo más importante, la fortaleza moral para poder resistir, ese es el escudo protector, el estar bien con nuestra conciencia, es el poder salir adelante", concluyó el mandatario.



