¿Hasta que #LordGolpeador me mate?": #LordGolpeador vuelve atacar a su víctima

Tijuana.- A pesar de las marchas feministas que exigen un alto a la violencia de género y que las autoridades sean más serios y severos en tratar estos temas, tal parece que no hace efecto en la Gobernadora de México, Claudia Sheinbaum.



Voy a abrir un hilo con todas las actualizaciones de lo que ha pasado con el caso de #LordGolpeador

Mi única intención es visibilizar la re victimización de los que denunciamos. Todo empezó en junio 2018 con este video pic.twitter.com/6w9I2EDEfN — Irene A. ?? (@highvanillacoke) February 26, 2020

Desde hace dos años, Arturo Said Bernal, mejor conocido como #LordGolpeador, el sujeto que desde junio de 2018 ha sido señalado de acosar y agredir a su vecina Irene, quien en redes sociales ha dado santo y seña de todo lo que Said Bernal le ha hecho y que han ido desde amenazas de muerte hasta golpes físicos sigue estando libre.

La víctima ha denunciado nuevamente violencia por parte de él.



A través de su cuenta de Twitter, Irene relató que a pesar de las varias denuncias que Said Bernal tiene en contra desde el 2018, sigue acosándola y hostigándola a las afueras de su departamento.

"#LordGolpeador anoche llegó borracho y bajó el switch de luz de mi departamento. ¿Hasta cuándo van a hacer algo?" pregunta Irene a Ernestina Godoy, Procuradora General de Justicia de la Ciudad de México.

"No solamente es la molestia de dejarme sin luz durante la madrugada, lo que quería era desactivar las cámaras de seguridad, afortunadamente no estaba sola pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta que #LordGolpeador me mate?", agrega la chica mencionando a Claudia Sheinbaum.