Habrá multas a quienes abandonen a sus mascotas en Chihuahua

Además será considerado como maltrato, dejarlo en el sol, sin agua y sin comida

TIJUANA, B.C.- En Chihuahua será considerado como maltrato animal que las personas abandonen o ignoren a sus mascotas, dejarlos en el sol o no sacarlos de un lugar cerrado, no abastecer suficiente agua o comida y no llevarlos al veterinario. Por lo cual se harán acreedores a una multa de hasta $ 2,000.00 por realizar alguna de estas acciones.

Se invita a la comunidad a que se encuentra pendiente de sus mascotas, que acuda al médico veterinario cuando sea necesario, y que cuenten con todas sus vacunas.