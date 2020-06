Guillermo del Bosque vence el cáncer

Luego de haber enfrentado el cáncer por tres años, superar 24 quimioterapias y un trasplante de médula ósea, el productor Guillermo del Bosque cambió su perspectiva de la vida; soltando rencores y cosas negativas, le abrió espacio a lo positivo.

"La enfermedad me hizo valorar cosas tan pequeñas y básicas como un trago de un jugo, cosas que te gustan y no las puedes tener en ese momento porque no te las permiten. Te das cuenta que disfrutas cosas como cocinar, que además en esta época si lo haces en casa ayuda y fomenta la unión familiar", compartió Del Bosque en entrevista.

"Dentro de todo lo triste que se vive afuera y todos los decesos, a mí de alguna forma el seguir recuperándome en casa me cayó, por ese lado, bien, pero ya no pude seguir con los chequeos que tenía que aplicarme cada 15 días. Por sugerencia de mi oncóloga, tenía que mantenerme en casa. Tengo células nuevas, gracias al transplante de médula que me hicieron en diciembre, pero no se han enfrentado a ninguna enfermedad, entonces no tengo anticuerpos ni un organismo defensor"

El

Calabozo

A finales del año pasado y principios del 2020, el productor estuvo internado durante poco más de un mes debido al trasplante, después siguió su tratamiento en su domicilio. Y cuando estaba cerca de retomar su vida de manera normal, llegó la pandemia de covid-19.