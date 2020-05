Grupo Xcaret no bajara el precio de sus parques y no habrá 2×1

En sus parques Grupo Xcaret va a cobrar los precios normales

TIJUANA.- El presidente de Grupo Xcaret, Miguel Quintana Pali, reveló que su negocio no se sumará a las campañas promocionales presentadas por el sector hotelero, debido a que consideró que no es prudente abaratar el destino durante la situación actual.

- Quintana Roo lanzó este jueves su campaña "El Caribe Mexicano, lo mejor de dos mundos", para reposicionar a sus 12 destinos turísticos en la mente de viajantes nacionales e internacionales como un sitio único para desconectarse de la rutina, descansar, divertirse y vivir experiencias únicas, en ambientes que combinan naturaleza, cultura y sitios arqueológicos, arrecifes coloridos y una oferta diversificada que incluye alojamientos, vida nocturna, gastronomía, parques ecoturísticos y campos de golf.

La estrategia fue diseñada y presentada por el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ), como una campaña institucional de recuperación, luego del gran confinamiento provocado por la pandemia del coronavirus (Covid-19), que busca mostrar la dualidad de momentos que se pueden vivir en un mismo lugar y cómo esto representa un valor agregado para los turistas que buscan que un destino les sorprenda, indicó el director del organismo, Darío Flota Ocampo. En conferencia de prensa digital el funcionario explicó que "de un solo vistazo", se busca conjugar "lo mejor de dos mundos": México y el Caribe, con su riqueza natural, cultural, arqueológica y gastronómica.

En sus parques Grupo Xcaret va a cobrar los precios normales, y no el sobre precio del 15% en temporada alta, que servía para no generar el sobrecupo de esta temporada, "... para mí la mejor campaña es implantar los mejores protocolos sanitarios del mundo, no esparcir nuevos casos de COVID-19. Un destino seguro es lo que querrá todo el mundo", enfatizó.