Graban momento en que un hombre aprovecha para tocar a una mujer dormida en el camión

Otro pasajero grabó el momento

#Video?? Captan a hombre manoseando a una joven en unidad de transporte de M1 de la Ruta #Izazaga - #Pino Suárez

Un usuario de transporte público se percato que un pasajero quien estaba sentado a unos asientos frente a él, intentaba tocar a una mujer que estaba sentada a su lado. Al parecer la joven iba dormida por lo que no se dio cuenta de que el sujeto pasaba su mano por su costado. La evidencia quedó grabada aunque la cara de ambos no se mira.Los hechos ocurrieron en la ruta Izazaga- Pino Suárez, de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México.A pesar de que el movimiento feminista ha tenido un auge durante los últimos días para detener la violencia de género como lo es la violación, feminicidios y el constante acoso que hay en todas partes; escuela, trabajo y la calle.De acuerdo con cifras del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) en lo que va del año se han registrado 3 mil 582 llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de hostigamiento sexual o acoso, una cifra que parece ir a la alza y que alcanzó un récord de 674 llamadas durante el mes de junio, un número que duplica los presentados en el mismo mes de 2016.Este no es el único caso que sucede en un transporte público y otros lugares. Lo recomendable es que al ver este tipo de situaciones es detener al agresor e interponer un denuncia inmediata. Hasta el momento no se ha dado a conocer si la mujer se dio cuenta e hizo algo.El video fue publicado en la cuenta de twitter de la Letra Roja.