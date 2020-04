Gobernador de Jalisco anuncia confinamiento obligatorio a partir de mañana

El gobernador Enrique Alfaro, anunció que las medidas de aislamiento social para prevenir el contagio de coronavirus, serán de manera obligatoria a partir de mañana en Jalisco, además, advirtió que para verificar el cumplimiento se hará uso de la fuerza pública.

"Quien no las cumpla será sancionado, la fuerza pública tendrá la encomienda de hacerlas cumplir. No es justo que los que sí están acatando estas medidas paguen por quienes no lo hacen", indicó en una grabación.

Además comentó que las indicaciones son las mismas de antes, solamente se agregó una más: el uso de cubrebocas obligatorio al encontrarse fuera del hogar y confirmó que su gobierno compartirá algunos en distintas áreas del Estado, no obstante, se permite el uso de los mismos hechos en casa.

"Sólo pueden funcionar las actividades económicas esenciales, no podrá haber eventos, reuniones o congregaciones de más de 50 personas y queda prohibido el uso de espacios públicos como unidades deportivas, plazas y jardines municipales", mencionó.

Por otro lado, informó que en cada una de las entradas a su entidad se encontrarán filtros que tienen como objetivo que personas infectadas no ingresen ni salgan.

"Tendremos particularmente atención en los puntos de ingreso de quienes vienen del Valle de México", expresó.