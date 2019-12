Genaro García Luna no se va a declarar culpable: abogado

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 19.- Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, no tiene ninguna intención de declararse culpable, informó su abogado Juan Pablo Morillo.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, aclaró que el exfuncionario del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa quiere defenderse y no tiene ninguna intención de llegar a un acuerdo con el gobierno norteamericano o con el gobierno mexicano.

"No tienen ninguna intención de declararse culpable... Él se quiere defender. Toda su intensión y toda su voluntad de defenderse. Estamos en el proceso de armar su defensa y de defenderlo... Va a defenderse de los cargos. Tiene una expectativa muy positiva de defenderse cuando llegue a Nueva York", comentó Morillo.

El secretario de Seguridad Pública, principal arquitecto de la estrategia anticárteles de las drogas en México, fue detenido en Dallas, Texas, por cargos en Nueva York, de conspiración para tráfico de drogas y de realizar declaraciones falsas.

La detención se da más de un año después de que un testigo clave en el juicio de Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera aseguró haberle entregado sobornos millonarios del cártel de Sinaloa.

---No es un caso de narcotráfico

El abogado Morillo señaló que no ven el caso de García Luna como tema de narcotráfico sino de haber obtenido sobornos para ayudar al cártel (de Sinaloa) a transportar droga a Estados Unidos.

La acusación según la denuncia actual es que sobornaron a nuestro cliente para que él los ayudara a transportar droga a EU, la acusación es soborno", detalló.

El abogado señaló que García Luna se mantiene en Dallas, Texas, y que se demorará de dos a tres semanas en llevar a la Corte Federal de Nueva York.

