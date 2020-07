Gayosso: Rituales de despedida ante la contingencia

Un ritual se conforma por una serie de acciones, costumbres o ceremonias que se realizan de acuerdo al sistema de creencias de cada sociedad

Un ritual se conforma por una serie de acciones, costumbres o ceremonias que se realizan de acuerdo al sistema de creencias de cada sociedad, esto conlleva una connotación simbólica, que en ocasiones suele ser de carácter religioso, con una carga afectiva y emocional fuerte. Los rituales de despedida dentro del proceso de duelo son verdaderamente importantes; desde el sentido profundo que encontramos en los ritos funerarios hasta los rituales de despedida dentro del proceso terapéutico.

La función del ritual radica en permitir al doliente trabajar representaciones mentales de cierres y despedidas ante la pérdida. La ausencia de estos puede traer ciertas complicaciones a la forma en cómo se experimenta la muerte y el duelo.

Actualmente, por la situación que se vive ante la pandemia, uno de los temas más frecuentes es el relacionado al afrontamiento del duelo en estas circunstancias. Ya que las medidas de contención para prevenir el contagio del COVID-19, imponen medidas extraordinarias que impiden la realización de ceremonias de despedida y el contacto para demostrar la solidaridad ante la pérdida.

Sin embargo, en un momento tan complicado, el acompañamiento y la necesidad de contacto es fundamental en el ser humano. Los familiares y amigos de las personas que mueren por Coronavirus estan sufriendo un gran dolor por no tener la oportunidad de despedir a sus seres queridos como hubieran deseado, con sus ritos y costumbres, llevándolos a experimentar estados de culpa, frustración, enojo, impotencia, entre otros. Los cuales se suman a la tristeza profunda por la pérdida.

La situación actual no solo nos ha enfrentado a la pérdida de personas que mueren por este virus, sino a diversas pérdidas importantes que se derivan de la crisis que estamos pasando. Pérdidas laborales (por despido o por cierres de negocios propios que no se pudieron mantener), pérdida de la seguridad y tranquilidad al pasar por estados frecuentes de angustia ante el contagio, pérdida de algún ser querido que, por el confinamiento, no podemos visitar, etc. provocan cambios en la vida y experiencias que generan dolor y una gran variedad de emociones y sentimientos.

Las particularidades del duelo hablan de un proceso natural de adaptación al dolor que provoca la pérdida significativa de algo o alguien. Por ello es fundamental favorecer la expresión de las emociones, sentimientos y pensamientos que ayuden a verbalizar el reconocimiento de la realidad.

Con todo lo anterior, podemos confirmar la importancia de los rituales de despedida en estos procesos y el beneficio que encontramos en los medios digitales con la implementación de nuevas estrategias de adaptación que refuerzan los vínculos comunicativos.

Probablemente ahora hayas escuchado de los funerales virtuales, una manera de acompañar desde la distancia. Y es que, la contención de la red de apoyo es esencial en estos momentos.

Y sí bien, en algunos casos se está permitiendo realizar la velación del cuerpo (acatando todas las medidas de precaución, teniendo un máximo de asistentes por sala, etc.), en aquellos donde la muerte se dio por COVID no es posible hacerlo. Por ello te sugerimos una serie de alternativas que pueden ayudarte en esos momentos: