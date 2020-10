Gatell niega una cifra de 2 mil 700 muertes de domingo a lunes

Ajustar la vigilancia epidemiológica e incluir los casos positivos de Covid-19 por asociación con otras personas que fueron diagnosticadas con el virus tiene como objetivo tener una vigilancia epidemiológica "más robusta", aseguró Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, enfatizó que el incremento de 2 mil defunciones con respecto al pasado domingo, no ocurrió de un día para otro.



"Se habla de una cifra récord con más de 2 mil casos fatales, como si ocurrieran entre domingo y lunes, no es así, lo puntualizamos, en términos de interpretación sobre el curso de la epidemia, son cada vez menos por día, no hubo 2 mil defunciones, lo que ocurrió fue que la vigilancia epidemiológica tuvo una reclasificación, pero no hubo incremento brusco de mortalidad, tenemos una reclasificación que permite una estadística muy robusta", dijo.



El funcionario resaltó que en la nueva metodología pretende confirmar casos positivos al SarsCoV2 por asociación, es decir, que las personas hayan tenido contacto con alguien diagnosticado con el virus, y por ese simple hecho, aunque no se le tome una prueba, se dará por hecho que adquirió el virus.



"Epidemiólogos de campo van casa por casa y preguntan ciertas características y eso indica si hay uno o varios casos sospechosos, es importante porque actuamos sobre ello para proteger sus contactos y se evita la transmisión en medida que casos y contactos se mantienen en aislamiento, pero no tenemos confirmación de SarsCoV2 con una prueba.

Eso es lo que dimos a conocer, los 34 mil 120 casos confirmados por asociación, pero no ocurrieron entre domingo y lunes, sino en varias semanas del año".



En cuanto a las defunciones, informó que más de 500 se han realizado a partir de la dictaminación médica, en la que no es necesario tener resultados de una prueba PCR, "este ejercicio técnico es convencional en la vigilancia epidemiológica del mundo entero, atiende recomendaciones de OMS/ OPS, este proceso en donde se adicionan casos ha ocurrido en varios países del mundo, en España, Reino Unido, si revisan esas estadísticas verán que hay pequeños saltos, se suman casos, defunciones y se registran el día que se presenta públicamente, pero no ocurrió en un día".