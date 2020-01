Ganan mención honorífica niñas del semillero creativo de Radio de Ixtapaluca, Estado de México

Por escribir el guion Luchando por la paz para el concurso "Derechos al aire: la voz de niñas, niños y adolescentes"

CDMX.- Alejandra Sagastume, Frida Sagastume y Belém Vázquez, integrantes del semillero creativo de Radio en Ixtapaluca, Estado de México, ganaron mención honorífica en el concurso Derechos al aire: la voz de niñas, niños y adolescentes, gracias a la escritura del guion radiofónico Luchando por la paz.





La convocatoria fue emitida en el marco del 95 aniversario de Radio Educación, primera radiodifusora educativa y cultural de México, y por la BComisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), a 30 años de la adopción de la Convención sobre los derechos de niñas y niños de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).





Las galardonadas concursaron en la categoría A, de 6 a 11 años, y en la temática "Construcción de paz, ¿a qué suena la paz?". "Les hicimosla invitación a ellas y les dijimos cuáles eran los temas de la convocatoria.





Luis Ángel Hernández Rubio, docente, les explicó los requisitos para escribir su guion. Ellas fueron quienes eligieron el tema, de hecho, trabajaron dos: la paz y la discriminación", comenta la promotora Yazmin Romero Villegas.





Las integrantes del semillero creativo de Radio en Ixtapaluca concursaron en dos categorías, con dos guiones, y solo resultó ganador el trabajo sobre la paz. "Estuvimos trabajando con ellas, primero hicieron la parte de investigación, las dejamos que investigaran: ¿qué es la paz? y ¿qué es la discriminación?; después empezaron a escribir las ideas que les iban surgiendo y al final les dimos orden", explica Yazmín Romero.





El guion ganador Luchando por la paz se generó con experiencias personales de las guionistas. "Ellas decían que la paz les sonaba a cuando te abrazan o cuando tienes a alguien que quieres mucho, como un amigo, al que puedes darle palmaditas en la espalda. También decían que la paz podría sonar a cuando los papás ya no se pelean en la casa, cuando no hay violencia en las comunidades y cuando no hay robos", narra Romero.





El fallo del concurso Derechos al aire: la voz de niñas, niños y adolescentes se dio el pasado 6 de diciembre, y el logro de Alejandra, Frida y Belém es una satisfacción para todo el grupo creativo.





"Es una satisfacción que hayan ganado porque cuando les dijimos de la convocatoria, ellas se negaron porque decían que no iban a ganar.





El ser distinguidas generó un cambio en ellas, porque se demostraron así mismas que pueden tener un reconocimiento a partir de la escritura y la radio", expresa la promotora.





El semillero creativo, comenta, se conforma de niñas y niños que fueron invitados de manera directa, en escuelas y centros comunitarios, en estas visitas se les explicó cómo funcionaba el grupo e iniciaron actividades el verano pasado.





Cabe recordar que los semilleros creativos, uno de los ejes de acción de Cultura Comunitaria, se encuentran en comunidades del país consideradas de atención prioritaria. A la fecha hay 339 Semilleros de artes escénicas (danza, teatro, circo y títeres), artes visuales (dibujo, grabado, pintura e ilustración), producción audiovisual, fotografía, radio, formación musical, creación literaria y juguetes tradicionales, en 252 municipios del país, que trabajan de lunes a viernes, tres horas diarias.





Con el trabajo constante de los semilleros creativos la Secretaría de Cultura del Gobierno de México fomenta el crecimiento artístico, cultural y personal de las infancias y juventudes del país. Con ello, se cumple el objetivo de poner al centro de la agenda cultural a las comunidades que se encontraban, de alguna manera, al margen del ejercicio de sus derechos culturales.