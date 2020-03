Funcionario chihuahuense bromea con el paro de mujeres; lo despiden

¿Quién me va a contestar las llamadas?, ¿quién me va a pasar las llamadas?

Tijuana, B.C.- Luego de que el ahora, ex director del Instituto de Cultura Física y Deporte, Francisco Alonso Letayf, ofreciera una conferencia de prensa para presentar a los integrantes de la asociación civil 'Talento Mujer' en la que hizo bromas referentes al Paro Nacional de las mujeres, se desató una polémica que terminó con su sustitución del cargo.

"¿Quién me va a contestar las llamadas?, ¿quién me va a pasar las llamadas?, ¿quién me va a revisar la agenda? Entonces sí me van hacer falta. Desde ahorita yo les dije, ¿qué no nos podremos encerrar aquí en la oficina para que parezca que no vinieron?", expresó en la rueda de prensa.

Tiempo más tarde, Alfonso Letayf fue despedido de su cargo por la alcadesa de Chihuahua, Maru Campos. Misma que manifestó que "la dignidad no puede ser objeto de bromas", en su cuenta de Twitter.

Como servidores públicos, debemos demostrar con nuestros actos que trabajamos para eliminar toda brecha de desigualdad, es necesario demostrar solidaridad, empatía y sensibilidad. La dignidad no puede ser objeto de bromas >> [https://t.co/bbrHilj6J0] — Maru Campos (@MaruCampos_G) February 27, 2020

Esto, ocurrió el 27 de febrero, mismo día en que se decidió que Tomás Aguilera, subdirector de Deporte Popular, será quien remplace el cargo de Letayf