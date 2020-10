Federalistas definirán postura por extinción de fideicomisos



CIUDAD DE MÉXICO, octubre 10.- Los 10 gobernadores que integran la Alianza Federalista, y quienes recientemente abandonaron la Conferencia Nacional de Gobernadores, sesionarán el próximo lunes en Aguascalientes en donde analizarán los impactos y consecuencias que tendrán en sus entidades la desaparición de los 109 fideicomisos que aprobó el pasado jueves en la Cámara de Diputados.

En un comunicado, los gobernadores de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez; de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme; de Jalisco, Enrique Alfaro; de Colima, Ignacio Peralta; de Michoacán, Silvano Aureoles; de Chihuahua, Javier Corral; de Nuevo León, Jaime Rodríguez; de Durango, José Rosas Aispuro; y de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca serán recibidos por su homólogo de Aguascalientes, Martín Orozco.

En la comunicación se informó que el secretariado Técnico de la Alianza Federalista anunció que la próxima Reunión Interestatal de gobernadores integrantes de la misma, será el próximo lunes 12 de octubre.

En esta convergencia se discutirán a fondo las propuestas realizadas por los mandatarios en torno al Presupuesto de Egresos 2021, bajo el criterio de amplio consenso y discusión democrática que define a la Alianza Federalista.

También se analizarán los impactos consecuentes de la extinción por parte de la Cámara de Diputados de 109 fideicomisos y fondos públicos y se fijará una postura frente al Senado de la República en esta cuestión.

Posterior a la sesión plenaria, se llevará a cabo una rueda de prensa donde los 10 gobernadores federalistas presentarán los puntos de acuerdo emanados de la reunión y disiparán dudas de los representantes de los medios de comunicación.

"La Alianza Federalista reitera su compromiso con sus ciudadanos y su firme voluntad en el establecimiento de estrategias conjuntas, donde prepondere el diálogo efectivo y el entendimiento.

"El Federalismo integrado y pujante, con miras hacia las periferias, es la piedra angular del progreso y de la reconstrucción del tejido económico y social. Resistir en unidad es nuestra mayor fortaleza", definieron los mandatarios.

Orozco Sandoval apuntó que será un honor recibir en Aguascalientes a los 10 gobernadores de la Alianza, para seguir trabajando de manera propositiva en la construcción de un país que respete el pacto federal y que pueda traer beneficios para la sociedad.

Cabe recordar que el pasado miércoles 30 de septiembre, los 10 gobernadores de la Alianza Federalista, invitaron a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero a su próxima reunión para que escuche a éstos mandatarios y así avanzar a la agenda que necesita México, sin embargo, no se definió si acudirá la encargada de la política interior del país a este cónclave.

En un posicionamiento, los gobernadores de Aguascalientes, Martín Orozco; de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez; de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme; de Jalisco, Enrique Alfaro; de Colima, Ignacio Peralta; de Michoacán, Silvano Aureoles; de Chihuahua, Javier Corral; de Nuevo León, Jaime Rodríguez; de Durango, José Rosas Aispuro; y de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca pidieron ser escuchados desde la dignidad del pueblo que representan, pues son aliados y no enemigos.?

Pide gobernador de Guerrero restituir el Fonden

El gobernador Héctor Astudillo Flores dijo que propondrá a los mandatarios de la Confederación Nacional de Gobernadores (Conago) que exijan al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador restituya el Fondo de Desastres Naturales (Fonden).

Astudillo Flores dijo que como presidente de la Comisión de Protección Civil de la Conago platicará con los demás gobernadores para exigir a la Federación reconsidere el presupuesto del Fonden o que se constituya un organismo similar.

"Acuérdense que ya hubo un primer intento de desaparecerlo e intervenimos para que no se hiciera. Si el Fonden no existe como tal, tendrá que buscarse una figura para ayudar a los estados perjudicados", dijo.

Afirmó que si el Fonden tenía defectos, éstos deben arreglarse y sus función debe verse de manera más integral.

"Si la ayuda que se daba tenía efectos, hay que arreglarlas, para eso se tiene la oportunidad de ser servidor público, para arreglar las cosas", expresó.

Astudillo Flores dijo que si el gobierno federal encontró corrupción en los fideicomisos, todos deben ser revisados y corregidos.

"Yo creo que lo que se tiene que hacer en su momento es buscar modificarlo. Si no les gustan las reglas, hay que modificar las reglas. Si no les gustan los montos hay que modificar los montos", explicó.

El gobernador consideró importante que se restituya el Fonden por la atención que se da a los damnificados.

Ejemplificó que en estos momentos como se le ayudará a los damnificados de Quintana Roo, de Yucatán o de Tabasco, que sufrieron inundaciones y daños por el paso de huracanes y lluvias.

"Hay 600 mil damnificados que están requiriendo ayuda hasta para comprar un colchón, olvídense de todo lo demás como la alimentación", dijo.

Dijo que el Fonden es importante porque la ayuda que ofrece la Marina y el Ejército en los desastres es insuficiente, pues después de limpiar las zonas de desastres, se debe ayudar a los damnificados con camas, estufas, reconstrucciones de viviendas y obras como sistemas de agua potable que son cubiertos con ese fondo.

Astudillo Flores dijo que algunos estados podrán reparar los daños por los desastres naturales pero, advirtió, la Federación no puede eximirse de su responsabilidad.

Recordó que en Guerrero el Fonden ha sido importante como en 2013, cuando los huracanes Ingrid y Manuel afectaron a gran parte del estado. Y ejemplificó: "con el Fonden se restablecieron los sistemas de agua y drenaje en Acapulco, se reconstruyó la comunidad La Pintada (en la sierra de Atoyac)".

Sin embargo, en Guerrero a siete años de Ingrid y Manuel miles de damnificados continúan sin recibir los apoyos o han denunciado la mala calidad de las obras.

MÁS SOBRE Nacional