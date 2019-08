Familiares hallan muertos a ciclistas desaparecidos

Después de 22 días

CANCÚN, QR., agosto 27.- Después de 22 días de intensas búsquedas, los familiares de los dos ciclistas desaparecidos encontraron sus cuerpos dentro de un pozo.

José Vicente Pérez, de 45 años y Rosendo Ibañez, de 33, mecánicos de oficio, fueron reportados como desaparecidos el 4 de agosto pasado, luego de que salieron a recorrer una ruta que los ciclistas conocen como Francisco May y La Viejita.

En su búsqueda participaron elementos de la Guardia Nacional con binomios caninos, así como la Dirección Municipal de Protección Civil, el Cuerpo de Bomberos y voluntarios. Finalmente, fueron sus familiares los que no se rindieron y los encontraron la mañana del domingo.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Margarita Pérez, esposa de José, narró que amigos, familiares y compañeros de ciclismo retomaron la búsqueda.

Relató que entraron a buscar en unas brechas. "Mi hermano y otros vecinos se metieron primero (...) fue cuando ellos revisaron muchos pozos, fue que mi hermano descubrió que estaban ahí unos cuerpos y, al final, tuve que acercarme para corroborar que era la ropa de mi esposo", detalló.

"Las bicicletas, ni sus luces; sus teléfonos, nada. Supongo que fueron asaltados. No lo sé (...) a lo mejor los vieron, a lo mejor mi esposo y Rosendo llegaron en un mal momento, vieron algo que no convenía... no sé. O los quisieron asaltar, se resistieron al asalto y los golpearon y se les fue de las manos, a lo mejor... no sé", manifestó Margarita.

Notificaron el hallazgo y a medianoche la fiscalía confirmó que se trataba de los ciclistas e informó de la apertura de una carpeta de investigación por homicidio.