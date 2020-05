Falla de Telcel pone en jaque a usuarios

La red de Telcel falló durante la jornada de este miércoles y afectó a los usuarios por casi nueve horas.

Alrededor de las 12 horas del miércoles, los usuarios de Telcel comenzaron a observar fallas en su servicio, lo que escaló y a las 14 horas la plataforma Downdetector indicaba que 93% del total de los problemas relacionados con la empresa se relacionaban con el servicio de voz.

De acuerdo con este sitio, las ciudades con mayor número de reportes sobre problemas de Telcel fueron Ciudad de México, Chihuahua, Monterrey, Culiacán, Ciudad Juárez, Torreón, Hermosillo, Durango y Los Mochis.

A las 21 horas, la empresa informó que un corte de fibra óptica afectó algunos de sus servicios.

"Se redireccionó y balanceó el tráfico a rutas alternativas, lo que generó saturación en la señalización", detalló Telcel.

Agregó que el servicio volvía gradualmente a la normalidad y ofreció disculpas a sus clientes.

En redes sociales, los usuarios de la empresa de telefonía celular manifestaron sus quejas por no poder concretar llamadas y tener intermitencia en el servicio de internet.

Mientras aumentaba el problema, comenzó a fallar el servicio del Centro de Atención a Clientes, pues no se podía concretar la comunicación por medio de telefonía fija.

Al contactar el servicio *111, habilitado por Telcel para atender fallas en el servicio, aparecía el mensaje: "la red móvil no está disponible.

Mientras que las cuentas de Twitter @ServicioTelcel y @Telcel no respondían a todos los usuarios que exponían su inconformidad. Telcel cuenta con 77.2 millones de usuarios de telefonía móvil en el país.

En este caso, la empresa no hará reembolsos o bonificaciones, de acuerdo con lo establecido en el contrato de prestación de servicios.

El documento que firman los usuarios al aceptar el servicio indica que no habrá reembolso "en situaciones que se describan como excluyentes al operador de telecomunicaciones de conformidad con la normatividad aplicable".

