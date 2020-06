Exigen justicia para Susy, fue estrangulada en su hogar

En redes, se expone u nuevo feminicidio en el que acusan que tres hombres la violaron frente a su hijo

TIJUANA.- En redes sociales se ha vuelto tendencia el hashtag #JusticiaParaSusy donde se expone el feminicidio de una joven de 25 años de nombre Susana Margarita presuntamente violada y estrangulada en su casa ubicada en el estado de Chihuhua.

Las primeras versiones indican que Susy fue sometida por tres hombres y las agresiones fueron frente a su hijo de seis años. Su esposo al llegar a su casa halló su cuerpo sin vida colgado y atado de pie y manos el pasado 6 de junio.

La Fiscalia especializada en la mujer del estado descartó que hubiera existido agresión sexual y fue catalogado como un posible suicidio.

No obstante, se presume que el caso fue dado de baja del sitio y que no se cuenta con información oficial, de acuerdo a las acusaciones de varios usuarios.

Susy estaba en su casa cuando tres hombres entraron, la violaron y la asesinaron. Todo esto ocurrió frente a su hijo de seis años hace unos días en Chihuahua.



¿Ya lo ven? No es el lugar, no es la hora, no es la manera de vestir.



