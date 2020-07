Evita AMLO pronunciarse sobre candidatos a consejeros electorales

El presidente Andrés Manuel López Obrador evitó pronunciarse sobre la solicitud del PT en la Cámara de Diputados de invalidar la lista de 20 candidatos a consejeros del INE por tener perfiles que van contra la Cuarta Transformación, en contraste deseó que los legisladores elijan bien los nuevos consejeros electorales.

"No me corresponde intervenir en este caso es un asunto de los legisladores", dijo el titular del Ejecutivo en su conferencia de prensa en Palacio Nacional.

No obstante, el presidente López Obrador deseó que la Cámara de Diputados elija bien los nuevos consejeros del INE.

"Que sean mujeres y hombres honestos, íntegros, verdaderos demócratas que se garantice la voluntad de los ciudadanos, se destierre el fraude electoral y se establezca una auténtica democracia".



"Deseo que sean mujeres y hombres íntegros, honestos, con vocación democrática, ya no lo que venía sucediendo que partidos se repartían los cargos, el caso es que hacían sus enjuagues y al final, era una representación partidista y ya conocemos los resultados".

El presidente López Obrador criticó que los consejeros no actuaban para evitar fraudes, por el contrario, los permitían.

"Lo menos que se podía decir era que se hacían de la vista gorda, no se garantizaba el voto libre e independiente, se traficaba con la pobreza de la gente, se falsificaban actas, se rellenaban urnas, todo eso que sucedía, que añoran los intelectuales orgánicos, les preocupan, nostalgia, ese estado de cosas".