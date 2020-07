Estudiantes de la Universidad Panamericana ganan convocatorias en internacionales en diversas áreas

La Universidad Panamericana (UP), campus México, promueve en su comunidad universitaria la participación en convocatorias

Ciudad de México. - Con la finalidad de impulsar y desarrollar habilidades extracurriculares, así como poner en práctica los conocimientos adquiridos en sus programas curriculares la Universidad Panamericana (UP), campus México, promueve en su comunidad universitaria la participación en convocatorias y concursos nacionales e internacionales. Este tiempo de aislamiento social por COVID-19 ha servido para que alumnos de diversas escuelas y facultades de la UP participaran en diferentes concursos.

Los resultados se reflejaron en el triunfo de eventos internacionales por parte de estudiantes de Ingeniería y Bellas Artes. WWDC20 Swift Student Challenge Winner. Es un concurso para estudiantes de todo el mundo realizado en el marco del Worldwide Developer Conference (WWDC), en el cual Apple seleccionó a 350 jóvenes; este año ganaron alumnos de 41 países, entre ellos Fernando García Fontecha Hernandez de México. Originario de la Ciudad de México, Fernando, es egresado de la carrera de Ingeniería en Animación Digital en la UP. En agosto iniciará, la especialidad en Simuladores Gráficos también en la Universidad Panamericana.

Con 22 años, García Fontecha participó en la convocatoria que se publicó a principios de mayo, al respecto informó que "visualicé el Swift Student Challenge como una oportunidad para ponerme un reto a vencer y para poner a prueba los conocimientos que he adquirido durante los años como desarrollador". "Mandé mi aplicación el día 15 de mayo. Mi proyecto tiene por objetivo desarrollar el crecimiento personal y la generación de hábitos del usuario a través de la técnica *pomodoro. Es una aplicación, en forma de libro virtual que se puede utilizar en dispositivos de IPAD y Mac, mi propuesta se asocia con metas establecidas". El premio lo dio a conocer Apple el martes 16 de junio.

Dado que este año el evento fue completamente online, el premio consistió en una carta reconocimiento, una chamarra y un set de pins exclusivos del WWDC20, además de una suscripción gratuita de un año al Apple Developer Program. MIT COVID-19 Challenge Latin America. COVID-19 Challenge es una serie de hackatones virtuales que organiza el Massachusetts Institute of Technology (MIT), donde equipos multidisciplinarios colaboraron para desarrollar soluciones innovadoras que puedan ayudar a abordar la crisis por COVID-19, en donde la Universidad Panamericana fue instancia mentora.

Sofía Triulzi González, estudiante de ingeniería industrial de la UP, en conjunto con, Krishnendu Dasgupta (Data Scientist especialista en Health AI, de la India), y José Gonzáles (Data Scientist especialista en Finance AI, de Monterrey), ganaron en la categoría "Track C" (Coordinación, distribución y conversión de los insumos para los sistemas de salud), con el proyecto Planner Assist, Health systems asset coordination, distribution and conversion.

Sofía explica: "el problema en el que nos enfocamos es que los hospitales no cuentan con un sistema con el que se puedan preparar para la demanda. Nuestra solución es un método de pronóstico para anticipar la cantidad de camas de terapia intensiva necesarias a corto plazo para que los hospitales puedan realizar una mejor planificación de recursos y salvar vidas". Los tres ganadores de cada uno de los tracks del hackatón, ganaron 300 USD por participante, además de apoyo y mentoría del MIT y partners para desarrollar e implementar el proyecto. Concurso DVICIO: La banda de rock pop española DVICIO lanzó una convocatoria a principios de 2020 para que jóvenes de todo el mundo hicieran audiciones y ganaran el derecho de abrir sus conciertos. Victoria Isabel Gómez Castro, de nombre artístico, Victoria Goca, estudiante de Música e Innovación de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Panamericana participó y ganó la convocatoria frente a más de mil concursantes de diversos países de habla hispana.

El requisito era saber cantar y subir un video a Instagram de los cuales, el grupo español eligió a los 24 mejores intérpretes. La estudiante de la UP, nacida en Mexicali, Baja California, tiene como instrumentos base la guitarra y el canto. Señala que "una oportunidad para cantar, es una oportunidad que siempre tomo, me encanta y viviré felizmente de eso toda mi vida, además tendré la oportunidad de presentarme con DVICIO el próximo 6 de febrero de 2021 en el teatro Metropolitan de la CDMX". "Participar en este reto fue una experiencia padrísima, súper cardíaca y emocionante; quedé muy satisfecha y feliz. Hice nuevas amistades algunas de México y otras de otros países", finalizó.