Estrategia contra Covid, exitosa, dice Presidente

Pese a que el número de contagios y muertes por Covid-19 va en aumento, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la estrategia implementada para combatir el virus ha sido exitosa.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, destacó que sin la Jornada Nacional de Sana Distancia, la pandemia en el país habría sido más corta, pero con mayores consecuencias.

"Son malas las comparaciones, pero a veces exageran nuestros adversarios de mala fe, entonces, para nosotros ha sido muy exitosa la estrategia que se ha aplicado gracias a los médicos, expertos y a los científicos mexicanos, pues desde el principio se habló de la famosa curva, es más, hasta podría mostrarla, no íbamos a poder tener las camas y especialistas, y lo más importante, salvar vidas, nos duelen mucho los fallecidos, pero muchos se han salvado, se han recuperado por la atención médica", dijo el Mandatario federal.

López-Gatell Ramírez aseguró que de no haberse implementado las medidas de mitigación para el Covid-19, la epidemia habría acabado antes, pero con más contagios, mayor número de muertes y el sistema de Salud se habría visto rebasado.

En las gráficas se ve la curva que habría sido sin intervenciones, las predicciones de acuerdo con las medidas de mitigación y lo que ocurrió: "Sin intervenciones el pico máximo habría ocurrido el 2 de abril, pero con un costo elevadísimo, porque no habríamos tenido la capacidad de alojar a las personas en los hospitales, tuvimos la fortuna de no ser el país de inicio de la epidemia, pero si esta curva llegara hoy, podríamos atenderla, pero para el 2 de abril, no".

Afirmó que sin intervenciones, para el día 61 de la epidemia el Valle de México habría tenido 38 mil 773 casos confirmados de Covid-19, de acuerdo con las predicciones 11 mil 212, y en ese momento hubo 10 mil 263 casos, "es decir, 26% de lo que se había predicho, una reducción de 74% de lo que habría pasado sin intervenciones".

A 13 días de que concluya la Jornada Nacional de Sana Distancia, López-Gatell Ramírez reiteró el llamado a quedarse en casa, puesto que el tiempo que aún falta para el desconfinamiento es de dos periodos de incubación de Covid-19 y aún se puede reducir el número de contagios.

"De aquí al 30 de mayo seguimos: quédate en casa. Llevamos 57 días, nos faltan 13 importantes, que son dos periodos de incubación, es el tiempo que dura la contagiosidad y todavía tenemos zonas en posibilidad de tener reducción en cuanto a número de pacientes. La Ciudad de México está en la máxima intensidad de contagios, de casos y hospitalizaciones, tenemos que tener un cambio epidémico en la zona que ocupa la cuarta parte de los enfermos que hay en el país", dijo.

Jorge Alcocer Varela, titular de la Secretaría de Salud (Ssa), hizo un llamado a asumir las responsabilidades correspondientes para poder regresar a la normalidad.

Informó que en los ensayos clínicos de la aplicación del remdesivir en el protocolo que coordina la Organización Mundial de la Salud (OMS) y en el que participa México y que fue probado en mexicanos en estado crítico por el Covid-19 mostró resultados positivos y alentadores: "El remdesivir sí funciona en reducir la estancia en una situación crítica", dijo.