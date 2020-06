Este empresa de skin care surgió gracias al amor de un padre de familia

Los valores que guían a la empresa de tecnología de belleza, FOREO, se enfocan en cuestionar las reglas, mejorar la calidad de vida de las personas y hacerlas felices; a su vez, se sustentan en el deseo del fundador, Filip Sedic, de buscar lo mejor para su esposa e hijos, la razón principal por la que nació la marca sueca.



Como todo buen padre de familia, Filip quería satisfacer las necesidades de sus seres queridos, así fue como creó el revolucionario cepillo de limpieza facial, LUNA, en 2013. Su esposa, Ivana, quería un cepillo que realmente mejorará el aspecto de su piel, pero en el mercado no existía uno que no fuera abrasivo. La respuesta de Filip fue crear el cepillo LUNA, con fibras de silicón ultrahigiénicas para limpiar a profundidad de manera delicada.



En 2014, con la idea de mejorar la salud bucal de sus hijos, creó el cepillo dental ISSA, un dispositivo inteligente, ultrahigiénico, para una rutina de limpieza efectiva y gentil. Ambos gadgets le han dado la vuelta al mundo, transformando el mundo de la belleza gracias a su innovador funcionamiento, pero pocos saben que un papá comprometido lo inició todo.



FOREO es una iniciativa que nace del amor de un padre de familia, demostrando que un papá es capaz de crear nuevas posibilidades con tal de mejorar la vida de sus seres queridos. En este caso, el objetivo de Filip Sedic trascendió a algo mucho más poderoso: el interés de todas las personas, sin excepción, en el cuidado de su piel.



Por ello, la empresa piensa también en los papás interesados en mejorar su piel. Para ellos, no hay mejor opción que el cepillo LUNA mini 3, en color Midnight, el cual se encarga de la limpieza del rostro, además de ayudar a suavizar la barba y descongestionar los poros para un rasurado mucho más efectivo.



Papá merece un regalo especial este Día del Padre y, en particular, bajo el contexto del Mes del Orgullo LGBT+, FOREO se siente honrado de poder llegar a todos los tipos de papás, porque su cariño y esfuerzo son fuente de inspiración.

