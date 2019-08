Estas son las mejores tarjetas de crédito para universitarios

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 14 (EL UNIVERSAL).- En México, 71% de los jóvenes de entre 19 y 25 años que cursan la licenciatura o están por ingresar a la universidad declararon haber solicitado alguna tarjeta de crédito, de acuerdo con el estudio "Cultura Financiera de los Jóvenes en México" elaborado por la Condusef.

El país cuenta con 195 universidades y la cobertura a nivel nacional de educación superior es de 38%, según la lista de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES); además, poco más de 88 mil alumnos se matricularon hasta 2018, reportó el último informe titulado "Principales cifras del Sistema Educativo Nacional" realizado por la Subsecretaría de Planeación de la SEP.

Utilizar un crédito durante la estancia en la universidad puede ayudar a adquirir artículos que se necesiten de urgencia para el uso académico. De acuerdo con la Condusef, los jóvenes destinan hasta 60% de su presupuesto en la compra de dispositivos tecnológicos y sus artículos, el resto lo invierten en ropa, comida, entretenimiento y tiendas virtuales.

Otra ventaja que ofrece hacerse de un historial crediticio al cursar los estudios, es que al egresar los jóvenes pueden acceder a mejores oportunidades financieras, mencionó Sebastián Medrano, director de la plataforma de comparación de servicios financieros Coru.com.

De acuerdo con la organización, las mejores tarjetas de crédito para estudiantes en México son: B-Smart de CitiBanamex, Zero de Santander, Tarjeta de Crédito Oro Garantizada VAS de Banco Azteca y la tarjeta Vexi.

B-Smart: Para adquirirla se requiere ser mayor de 18 años, comprobante de domicilio y credencial o comprobante de estudios vigente; el ingreso mínimo es de mil 500 pesos y la anualidad de 352. Entre sus principales beneficios, la tarjeta permite comenzar a generar historial crediticio y generar puntos para el consumo de gasolina y el acceso a preventas de eventos.

Zero: Se requiere tener de 18 a 25 años y mostrar credencial o comprobante de estudios vigente; el saldo mínimo es de mil 500 pesos, sin anualidad. Esta tarjeta ofrece acumulación de puntos, te da a elegir si es aceptada en cajeros automáticos o no para mayor seguridad, así como protección de precios.

Oro Garantizada Vas: Para adquirir esta tarjeta debes tener entre 18 y 25 años, además de contar con una cuenta VAS de Banco Azteca; el ingreso mínimo es de mil pesos, sin anualidad. La devolución de 20% en efectivo de tu primera compra y 1% de las compras mensuales, así como un seguro contra robo, son algunos de los beneficios de tenerla.

Vexi: Para hacerte de una Vexi debes ser mayor de edad, tener una cuenta de Facebook, presentar una identificación oficial, comprobante de domicilio y llenar un formulario; no aplica el saldo mínimo, pero tiene un costo de apertura de 450 pesos para personas sin historial. Entre las facilidades que ofrece está el respaldo de red de pagos carnet, además de que se maneja desde dispositivos móviles y no tienes que comprobar ingresos.

