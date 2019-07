Entrará en vigor nueva marcación telefónica el próximo 3 de agosto

La marcación telefónica implicará la unificación a 10 dígitos en todos los números del país.

CIUDAD DE MÉXICO, julio 24 (EL UNIVERSAL).- El próximo 3 de agosto entrará en vigor el cambio al Plan Técnico Fundamental de Numeración, mediante el cual se establece que la marcación telefónica implicará la unificación a 10 dígitos en todos los números del país.

Con esta modificación, publicada el 11 de mayo de 2018 en el Diario Oficial de la Federación, se simplificarán y homologarán los procedimientos de marcación en todas las entidades federativas, con lo que será más fácil marcar a números fijos y celulares dentro de México.

Por otro lado, el cambio garantiza mayor disponibilidad de numeración para la creciente necesidad de líneas que existe por parte de todos los proveedores de servicios de telecomunicaciones; quienes debieron comenzar con las adecuaciones necesarias a sus sistemas y redes para concretar la transición.

A escasos días de su entrada en vigor, es necesario conocer todas las mutaciones en la marcación que conocemos. Por ello, a continuación contestamos a las preguntas que te ayudarán a entender de qué se trata.

¿Cómo se marcará ahora?

Para empezar, todos los números, sean fijos o móviles, tendrán diez dígitos; de igual forma, se eliminarán los prefijos 01, 044, 045. En la CDMX, Guadalajara y Monterrey, se marcará la Clave de larga distancia + número local.

Ejemplos:

Cdmx 55 + XX XX XX XX

GDL 33 + XX XX XX XX

MTY 81 + XX XX XX XX

La misma fórmula se utilizará en el resto de la República, con el fin de que sólo se marquen diez dígitos.

Ejemplo:

Mérida 999 + XXX XX XX

¿Cómo se marcará desde el extranjero?

52 (código de México) + número a 10 dígitos (ya sea fijo o móvil)

¿Afectará en lo que pagas por tu servicio?

No. La modificación es independiente del pago que los usuarios realizan por su servicio de telecomunicaciones; sin embargo, la mayoría de las ofertas del servicio fijo ahora incluyen minutos o llamadas a números móviles, por lo que el costo de llamada celular o número fijo es indistinto.

¿Cómo beneficia esta medida al usuario?

Con la nueva forma de marcación, se asegura que existan números suficientes disponibles para la creciente necesidad de líneas en el país.

¿Los números a 10 dígitos se repiten o son únicos?

Todos los números nacionales son únicos; no existe posibilidad de que se repitan.

¿Qué pasa si no marcas a 10 dígitos?

Habrá un periodo temporal de convivencia en el que se podrá marcar como lo hemos hecho hasta ahora, o bien, a 10 dígitos. Esto con el objetivo de que te familiarices con la nueva numeración.

¿Debes cambiar tu agenda?

Sí. Es importante que tomes en consideración que los números que tienes almacenados en tu celular, pueden contar con los prefijos que se eliminarán (01, 044, 045), por lo que resultará necesario eliminarlos; asimismo, cabe la posibilidad de que los números fijos los tengas almacenados con 7 u 8 dígitos, por lo que tendrás que guardarlos con la clave de la ciudad para que tengan los 10 dígitos.

Si quieres aclarar cualquier otra duda antes del próximo 3 de agosto, puedes consultar la página del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT): http://www.ift.org.mx/

