Encuesta señala que el 18% de los jóvenes de entre 18 y 29 años no cree en el Covid-19

Tijuana.- Desde hace más de 4 meses que la pandemia del copnavirus ha sido tema mundial, miles de muertos e infectados, videos y fotografías que retractan la carestía de los hospitales para atender a tantos pacientes y sobre todo los testimonios que advierten tomar cuidados, pero con todo ello, aún existen persona que creen que todo esto es FALSO.

La mayoría de las personas que piensan de esta manera son jóvenes de entre 18 y 19 años, de acuerdo con una encuesta realizada por El Financiero.

Mientras que un 86% de los encuestados y las encuestadas a nivel nacional sí cree que existe el coronavirus. Y 59% de los encuestados está "muy preocupado" por la pandemia.

Ante la pregunta: "Algunas personas creen que el coronavirus en realidad no existe, es un invento. ¿Usted qué cree?", 9% de los encuestados respondió que NO cree que existe el virus y 5% dijo que no sabía qué opinar.

El sector que piensa que el coronavirus es un invento. Según la encuesta de El Financiero, quienes más dudan de la pandemia son los y las jóvenes de entre 18 y 29 años de edad —18% afirma que el COVID-19 no existe.

Lo mismo sucede con el grupo de personas que cuentan con educación básica: 18% duda de que el coronavirus sea real.