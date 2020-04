En un Podcast, Aislinn Derbez habla acerca de su ruptura amorosa y lo difícil que fue la maternidad

Ayer 24 de abril, la actriz Aislinn Derbez lanzó su podcast llamado "la magia del caos", en el que habló de múltiples temas, motivos de su separación amorosa con su aún esposo Mauricio Ochmann, entre otros.

La celebridad confesó que la comunicación con Mauricio ya se encontraba desgastada desde hace tiempo, hecho que causó impacto en sus seguidores.

"Siempre, desde que nos conocimos Mauricio y yo, siempre nos fallaba la comunicación. Como que era un poquito difícil, pensamos de formas muy distintas, nos costaba trabajo fluir, porque es como si él hablara un lenguaje y yo hablara otro", mencionó.

Aislinn confesó que tal vez no había tomado la decisión de separarse, desde antes, por el motivo de siempre haber tenido miedo de estar sola y fracasar en el matrimonio.

'Una de las cosas que más daban pánico en la vida era tener que enfrentar una separación. Yo me casé diciendo: con éste me quedo para toda la vida', dijo.

Derbez también confesó que las mencionadas inseguridades la llevaron de una situación a otra, hasta que una vez le dijo a Ochmann que solo tendría un hijo con él si se quedaba con ella para siempre.

Por otro lado, después aprendió que las relaciones amorosas evolucionan de manera frecuente y hay dificultades de comunicación, las cosas simplemente no fluyen.

'Me acuerdo que una vez le dije: me embarazo si me prometes que te quedas conmigo toda la vida', recordó.

Añadió que uno de sus más grandes miedos y retos fue la maternidad, pues no se sentía verdaderamente segura para dar este paso, no obstante, optó por hacerlo pero eso tampoco tuvo un buen resultado, luego de que Kailani naciera, Aislinn se enfrentó con una depresión postparto.

"La vida nos confronta y nos pone en situaciones que no nos esperamos, en situaciones que nos apanican, en situaciones que sentimos que no vamos a poder, y que al final, cuando las confrontamos, nos damos cuenta de lo que realmente estamos hechos y de lo que realmente somos", concluyó.