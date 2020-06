En México se pierden 11 mil 200 empleos diarios

Son dos años de retroceso en materia de generación de empleos

"Como consecuencia de los efectos derivados de la emergencia sanitaria", en mayo se registró una disminución mensual de 344 mil 526 puestos de trabajo, equivalente a una tasa mensual de -1.7 por ciento, según lo informó este viernes 12 de junio, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Mientras que la disminución del empleo de enero a mayo de 2020 fue de 838 mil 272 puestos de trabajo, de los cuales, el 70 por ciento corresponde a empleos permanentes. Asimismo, durante los últimos doce meses se registró una disminución de 799 mil 740 empleos, equivalente a una tasa anual del -3.9 por ciento.

Esta es la pérdida neta de empleos de mayor magnitud para un mes de mayo desde que se tiene registro. Para poner en perspectiva, en mayo del 2009, cuando experimentamos el periodo de confinamiento por la Influenza AH1N1, se registró una pérdida neta de 111 mil 476 empleos.

Para poder medir el impacto en el empleo derivado de la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 (que causa la enfermedad COVID-19), debemos comprar la diferencia entre el empleo que teníamos en febrero con el resultado de mayo.

Entre marzo y el quinto mes del 2020 se registró una pérdida neta de 1,030,366 empleos formales. Es decir, es la diferencia entre 20,613,536 empleos formales que había en febrero y los 19,583,170 empleos formales que hubo en mayo.

Estos 1,030,366 puestos de trabajo superan todo el empleo creado durante el 2018 y 2019 (un millón 002 mil 987). Ello significa dos años de retroceso en materia de generación de empleos, un hecho muy grave y sin precedentes.

Detrás de esta caída en el empleo hay miles de empresas que han debido cerrar definitivamente ante el difícil panorama que enfrentan. El mejor ejemplo es que el IMSS registró la disminución neta de 3 mil 295 patrones durante mayo.

Esta representa la mayor disminución neta de empleadores para un mes de mayo desde que se tiene registro. Si consideramos los datos de abril del 2020, cuando se registró una disminución de 6,899 patrones, se ha acumulado una disminución neta de 10 mil 194 empleadores entre abril y mayo del presente año.

En el Sector Empresarial urgimos remediar de inmediato el grave panorama del empleo que está afectando a millones de familias mexicanas. No hay tiempo que perder, porque cada día se están perdiendo 11 mil 200 empleos, 467 por hora y 8 por minuto. Estas no son sólo cifras o números fríos. Son cientos de miles de personas que sufren por no poder proveer de lo básico a su familia.

En la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) exhortamos al Gobierno Federal a implementar los remedios solidarios que sean necesarios para poner freno a la pérdida de empleos. Necesitamos proteger los 19.6 millones de empleos que siguen activos, apoyar al más de un millón de trabajadores que ya han perdido su empleo a causa de la contingencia e ir previendo medidas, para que en su momento, las empresas puedan crear nuevas oportunidades de trabajo, así como bienestar y riqueza para el país.