En México, desgraciadamente, hay racismo: AMLO

Aseguró que no se reconoce la fortaleza cultural de los pueblos indígenas.

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció este lunes que en México existe racismo, y aseguró que no se reconoce la fortaleza cultural de los pueblos indígenas.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo rechazó que ante la desaparición de fideicomisos y de fondos se vaya a quitar presupuesto para atender a las comunidades originarias del país.

El mandatario reclamó que en México, cuando se habla de cultura en su mayoría se refiere a lo refinado y no a la fortaleza cultural de los pueblos indígenas.

"¿Qué decía Fernando Benítez? Decía: ´Se exalta al indio muerto, los centros ceremoniales, las zonas arqueológicas y se tiene en la pobreza, en el abandono al indio vivo´. Ah, pero eso no es cultura, porque la cultura tiene que ver con lo refinado, pues no. Y el que piensa así, también el que no reconoce la fortaleza cultural de nuestros pueblos, pues también puede caer en una mala interpretación de lo que somos.

"Y por eso también el racismo que existe en México desgraciadamente, lo mismo, encubierto por la hipocresía, el racismo que existe y que tiene que desaparecer por completo", dijo