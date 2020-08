"En el gabinete hay libertad", dice AMLO ante diferencias de Toledo

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en su gabinete hay libertad y no existe un pensamiento único, por lo que consideró como "normal" las expresiones del titular de Semarnat, Víctor Manuel Toledo, quien arremetió contra la Cuarta Transformación y algunos de sus compañeros en el gobierno.



"No he podido hablar con él, con Víctor Manuel, pero pues esto es normal en un proceso de cambio, de transformación...entonces en el Gabinete nuestro hay libertad, hay discrepancias y no hay pensamiento único, se da la libertad para que todos opinen".



Ayer se conoció un audio en el cual Víctor Manuel Toledo Manzur evidenció las diferencias y "luchas de poder" en el gabinete y señaló que la Cuarta Transformación "no tiene como tal un objetivo claro y está llena de contradicciones", pero además acusó que ha sido objeto de un bloqueo por parte del jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo.



En su conferencia de prensa, en las instalaciones del 60 Batallón de Infantería de Ciudad Obregón, Sonora, el titular del Ejecutivo dijo que más allá de las diferencias que puedan existir en los miembros de su gabinete, es él quien al final toma las decisiones.



"Desde luego yo soy el responsable del resultado final, yo soy el que al final decido y no son en este caso, porque ante la nación yo soy el Presidente, el responsable, no son los secretarios responsables de decisiones, tiene que ser el Presidente. Entonces busco siempre armonizar, escuchar a todos, darle la razón al que la tiene y decido en función de lo que conviene más al pueblo".



El presidente López Obrador recordó que el mejor gabinete en la historia de México fue el del ex presidente Benito Juárez y sus integrantes renunciaban constantemente.



"El mejor gabinete que ha habido en la historia de México fue el Gabinete del presidente Juárez. No ha habido un Gabinete mejor, y ellos renunciaban constantemente, les diría que si hacen el análisis histórico, el presidente Juárez, no se debe haber tenido unos 10 o 15 secretarios de Hacienda".