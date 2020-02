"En 2024 me voy a retirar, no seré un cacique"

Ya no volverá a tener ninguna actividad política y entregará la estafeta, por lo que los estimuló a prepararse y estar cercanos a la gente.

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador planteó a diputados de Morena, PT, PES y PVEM que en 2024 él ya no volverá a tener ninguna actividad política y entregará la estafeta, por lo que los estimuló a prepararse y estar cercanos a la gente, para recibirla.

"Yo me voy a retirar en 2024, pero totalmente, no voy a opinar, no voy a hablar, no voy a ser un cacique, como en el pasado han sido otros". Ustedes, les dijo, "sigan participando, participen en política y les voy a dejar la estafeta a ustedes", confiaron fuentes presentes en el encuentro.

"Nos dijo: 'Yo en 2024, ya no más, pero no podemos poner vino viejo en botellas nuevas, se tiene que renovar todo'", expusieron.

La ocasión fue un frugal desayuno que el mandatario les ofreció este miércoles, en el que los estimuló a prepararse para lo que viene e ir construyendo liderazgo político "que permita cubrir todas las responsabilidades, que podemos aspirar a cargos, pero que nos preparemos estando cerca de la gente, que no sea forzado, sólo si se tiene apoyo popular".

Habló del futuro: "Hay que formar cuadros, porque pues esto va a durar muchos años más allá del sexenio", expuso el diputado Porfirio Muñoz Ledo.

"Nos convocó a que se aspire a cargos, que se reivindique la política; habló de cómo los diputados se pervertían en el pasado a partir de moches, pero se ha ido reivindicando el papel del legislador", agregó el morenista Javier Hidalgo.

La diputada Aleida Alavez indicó que el Ejecutivo federal reconoció la labor de los legisladores de la 4T y cómo ha cambiado la percepción sobre su trabajo gracias a las reformas avaladas.

Otros legisladores presentes en el encuentro revelaron que López Obrador admitió "algunas deficiencias de personas preparadas para la administración pública".

Incluso les recordó que se llevó a muchos diputados y senadores a trabajar con él y que le gustaría llevarse a más, porque hacen falta personas preparadas, con perfil social, pero no quiere tecnócratas.

En la reunión, el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, mostró al Presidente copia del recibo de la Tesorería de la Federación, que acredita la devolución de 227 millones de pesos de ahorro de la Cámara de Diputados, obtenidos durante 2019.