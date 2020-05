Fue la conferencia más larga con 2 horas y 51 minutos.

1.- El Presidente estuvo acompañado por Graciela Márquez, titular de la Secretaría de Economía; Zoé Robledo, Director del IMSS; Rocío Mejía, coordinadora del programa Tandas para el Bienestar.

2.- `Aunque se hace en la tarde, vamos a informar sobre lo que se está haciendo para reactivar la economía y garantizar el bienestar de nuestro pueblo`, dijo Andrés Manuel López Obrador.

3.- `Ante la pandemia estamos aplicando una política económica y social distinta a lo de siempre, antes lo primero era rescatar a los de arribe y endeudar al país`, señaló el mandatario.

4.- El Presidente aseguró que su gobierno está protegiendo a los más necesitados.

5.- `No queremos endeudar al país porque serían deudas que dejaríamos a futuras generaciones`, declaró Andrés Manuel López Obrador.

6.- El Presidente dijo que del Fobaproa han pasado 22 años, pero que aún quedan más de 50 para pagar.

7.- `Estamos haciendo un esfuerzo, ahorrando para apoyar a las pequeñas empresas familiares y ya comenzamos a entregar créditos, sin intermediarios, sin papeleos, a la palabra, con intereses muy bajos, con plazos de tres años, es un apoyo y son muchos los créditos, serán más de 3 millones de personales y para empresas, en el caso de empresas del IMSS serán más de 600 mil`, dijo Andrés Manuel López Obrador.

8.- `Hay que sumar los créditos a los trabajadores al servicio del estado; todo esto se complementa con la llegada de remesas que beneficia a más de 10 millones de familias`; dijo el mandatario.

9.- `Nos estamos preparando para el regreso a la normalidad de las actividades productivas, una vez que tengamos mayor control sobre la pandemia se va a abrir toda la actividad económica y social`, aseveró el Presidente.

10.- Andrés Manuel López Obrador subrayó que la gente ha apoyado quedándose en casa.

11.- El mandatario dijo que Graciela Márquez informará sobre los créditos a la palabra, que son un millón en total; mientras que Zoé Robledo informará sobre los créditos a empresas con trabajadores en el IMSS y Rocío Mejía informará sobre las tandas.

12.- Tomó la palabra Graciela Márquez, titular de la Secretaría de Economía.

13.- `Son dos millones de créditos, son apoyos de 25 mil pesos con tres meses de gracia y pago a tres años; están dirigidos a microempresarios, se dirige a la economía local y a la conservación del empleo`, dijo Graciela Márquez.

14.- Graciela Márquez informó que la dispersión comenzó hace un par de semanas y resaltó la coordinación de la Secretaría de Economía con la Secretaría del Bienestar, la Tesorería de la Federación, el IMSS y los bancos con los que se trabaja.

15.- Graciela Márquez dijo que de acuerdo a datos del INEGI existen 12,335, 447 empresas, de las cuales, el 98 por ciento son microempresas, 1.79 son pequeñas, el 0.16 son medianas y el 0.01 por ciento son grandes.

16.- `Hemos identificado a más de 900 mil beneficiarios, la meta es un millón; a partir del fin de semana pasada dispersamos dinero en Banco Azteca, Santander y Banorte, donde se abrieron cuentas para 283 mil 566 personas, pero no podemos hacer una dispersión masiva porque queremos cuidar la salud de las personas`, dijo Graciela Márquez.

17.- La titular de la SE dijo que durante todo mayo se informará en la conferencia de la tarde sobre el avance en la entrega de créditos.

18.- `Los sectores beneficiados, el 61 por ciento está en el sector comercio, como abarrotes, comidas y ropa textil, esta primera semana apoyaremos a 172 mil 309 microempresas, el 21 por ciento es para servicios y finalmente la producción, como pequeñas fabricas y talleres`, dijo Graciela Márquez.

19.- Tomó la palabra Zoé Robledo, Director del IMSS.

20.- `Los créditos solidarios a empresarios se tratan de apoyos por 25 mil pesos para un universo de 650 mil empresarios que no dieron de baja a ninguno de sus trabajadores en el primer trimestre del año, es un programa que en 13 días ha dado buen resultado`, dijo Zoé Robledo.

21.- Zoé Robledo subrayó la coordinación entre el IMSS, la Secretaría de Economía y la SHCP a través de la Tesorería.

22.- `A partir del 24 de abril estábamos teniendo los primeros registros; el pago se dará cuatro meses después de haber recibido el dinero, el monto será poco más de 800 pesos al mes por tres años`, informó Zoé Robledo.

23.- `Más de 127 mil personas han solicitado el crédito, de los cuales hemos llegado a 115 mil`, destacó Zoé Robledo.

24.- El Director del IMSS señaló que la inyección ha sido de 2 mil 883 millones de pesos.

25.- `La mayor parte de los beneficiados son servicios para empresas, comercio, industria de la transformación y construcción; de las 115 mil empresas, 108 mil se trata de empresas de entre uno y 10 trabajadores`, dijo Zoé Robledo.

26.- Tomó la palabra Rocío Mejía, coordinadora del programa Tandas para el Bienestar.

27.- `Las Tandas para el Bienestar forman parte de los 3 programas prioritarios del gobierno, además, es la primera vez que el gobierno coloca estos apoyos de manera directa, sin ningún intermediario y con tasa de interés de cero por ciento`, dijo Rocío Mejía.

28.- `El objetivo de este año es la consolidación de la microempresa familiar y la modalidad de mes trece de Jóvenes Construyendo el Futuro, además de capacitación, seguimiento y asesoría`, comentó Rocío Mejía.

29.- Rocío Mejía destacó la coordinación con la Condusef y una fundación de cajas alemanas.

30.- `En Jóvenes Construyendo el Futuro muchos están terminando su mes 12, por lo que se ofrece apoyo a 11 mil jóvenes que están recibiendo beneficios`, dijo Rocío Mejía.

31.- `La meta para este año es la colocación de 500 mil tandas, de las cuales llevamos 68 mil`, informó Rocío Mejía, quien añadió que el programa destinará 3 mil 400 millones de pesos.

32.- Se abrió la sesión de preguntas y respuestas.

33.- Reportero cuestionó sobre la proyección de la propagación de la pandemia y sobre la reactivación de sector automotriz y de la construcción.

34.- `Nos reunimos con expertos y científicos que están conduciendo el plan, no han habido modificaciones sustanciales, todo va sobre lo pronosticado del número de casos y los sitios de más contagios que son Quintana Roo, Tabasco, Sinaloa, BC y el Valle de México; estamos reforzando con médicos y equipos en Quintana Roo y BC`, dijo el Presidente.

35.- `Ya se hizo una selección de otros sitios, hoy tenemos una reunión en la noche para fortalecer Morelos, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Puebla y Tlaxcala`, añadió Andrés Manuel López Obrador.

36.- `En el resto del país no ha habido el mismo avance de la pandemia, nos ayuda mucho el que la gente se está cuidando sin necesidad de medidas autoritarias`, dijo el mandatario.

37.- El Presidente dijo que el lunes se tendrá una reunión de análisis para empezar a abrir el país; `Estamos pensando en que pueda iniciarse el día 17, peor en municipios donde no hay casos, y luego un calendario definido a partir de actividades económicas y el nivel de contagios, se habló de una especie de semáforo, una aportación de Marcelo Ebrard, verde donde no hay problema, amarillo donde hay pocos contagios y rojo donde sí hay problemas, y a partir de ahí, empezar a ver las actividades económicas, la construcción, la rama automotriz, el turismo y otras, desde luego incluye el regreso a clases, el cual debe ser cuidado`, dijo el Presidente.

38.- Reportero cuestionó sobre la cifra de créditos.

39.- El Presidente dijo que para empresas con trabajadores inscritos en el IMSS será hasta un millón de apoyos, mientras que para empresas familiares será otro millón, además de 600 mil tandas, 620 mil créditos para trabajadores al servicio del estado, los créditos del Infonavit, Fovisste y Secretaría de Desarrollo Urbano.

40.- `A esto hay que añadir todos los empleos que se generan, tanto con los programas sociales, de infraestructura y los créditos; con el Tren Maya se generarán 30 mil empleos por tramo, además con el programa `La Escuela Es Nuestra` se apoyará a 25 mil escuelas, que podrían contratar trabajadores de la construcción, todo eso genera empleos, como la refinería, el aeropuerto, el corredor del Istmo, por el lado de los empleos muchos, `Sembrando Vida` dará 200 mil empleos, todo eso más las becas y pensiones, tenemos un calendario de dispersión`, dijo Andrés Manuel López Obrador.

41.- El mandatario dijo que el gobierno dispersará al mes 4 mil millones de dólares.

42.- El Presidente dijo que los servidores de la SHCP le garantizaron los recursos para el plan.

43.- Reportera denunció la llegada de 70 camiones a Guerrero, provenientes de Sinaloa; cuestionó sobre la seguridad alimentaria.

44.- El Presidente dijo que se investigará el caso de los jornaleros.

45.- Sobre el segundo tema, Andrés Manuel López Obrador aseguró que los pobres son los que están recibiendo más ayuda de programas sociales.

46.- `Estamos apoyando como al 60 pro ciento de los hogares de México, la meta es el 70 por ciento; pero a los pobres estamos en un 98 por ciento`, dijo el mandatario, quien subrayó el apoyo a habitantes de Guerrero, con programas como el de los fertilizantes.

47.- Reportera cuestionó sobre la violencia intrafamiliar.

48.- `Protegemos a todos, le damos atención preferente a los pobres y protegemos a las mujeres`, contestó el Presidente.

49.- Reportero cuestionó la posibilidad de que el Infonavit venda propiedades a mexicanos en el extranjero.

50.- `Es una muy buena propuesta, además en el Infonavit se están dando quitas del 10 por ciento, además de la reestructuración de créditos, ya no se entregan carteras vencidas a despachos, lo cual servía para cometer grandes injusticias y no permite los despojos`; dijo el Presidente.

51.- Andrés Manuel López Obrador subrayó que el derecho a la salud está garantizado en el país.

52.- Reportero cuestionó sobre si el Ejército podría ingresar al mercado de la venta de combustibles, al igual que la Marina.

53.- `Los empresarios mexicanos actúan, la mayoría, con responsabilidad, son muy pocos los que se portan mal, pero esto aplica en todos los sectores; tenemos que matizar y no irnos a la descalificación contra los empresarios, no estamos en su contra, el que invierte y genera empleos merece respeto`, contestó el Presidente.

54.- Andrés Manuel López Obrador destacó a los empresarios que han mantenido a sus trabajadores inscritos en el IMSS, pese a la crisis económica mundial; dijo que afortunadamente la mayoría de las empresas están pagando a sus trabajadores.

55.- `En diciembre se perdieron 400 mil empleos en el IMSS, ya que con el `outsourcing` para no pagar prestaciones los quitan del seguro, y ahora se han perdido 500 mil empleos por el coronavirus, eso tenemos que seguir poniendo orden para que haya justicia, en su mayoría los empresarios apoyan`, dijo el mandatario.

56.- `Sobre las gasolinas, el Ejército no va a actuar, hay un buen ejemplo de la Marina, que tiene una gasolinería en Taxqueña que hay colas siempre, es la mejor gasolinera`, señaló el Presidente.

57.- Reportera cuestionó sobre las descalificaciones de Miguel Barbosa respecto al Valle de México y el número de infectados por coronavirus.

58.- `Se va a atender Puebla porque está incrementando el número de contagios, todos vamos a ayudar para que se tengan las instalaciones y los especialistas; vamos a nombrar a un representante del gobierno para que esté en todos los estados, en Puebla será Diana Álvarez, subsecretaria de Gobernación`, contestó el Presidente.

59.- Andrés Manuel López Obrador aseguró que la pandemia no está afectando por igual en todo el territorio nacional, ya que ha afectado más en Quintana Roo, Tabasco, Sinaloa, BC y el Valle de México.

60.- Sobre las críticas de Barbosa a la SSA por las cifras, el mandatario señaló que son opiniones que se deben aceptar ante la libertad que existe; comentó que José Narro también criticó el día de ayer.

61.- Reportera cuestionó si el IMSS acatará la decisión del TEPJF para que las cartas de los créditos no tengan la firma del Presidente.

62.- `Lo vamos a acatar, justo el 30 de abril llegó la notificación del INE, por lo que nosotros ya habíamos hecho el cambio de las cartas`, contestó Zoé Robledo.

63.- Reportera cuestionó sobre el requerimiento de la SFP al IMSS sobre la compra de ventiladores.

64.- `Se tiene que transparentar la compra, sobre las condiciones uno tiene que ver con la oportunidad en la entrega, además de que otras empresas piden anticipo sin fianza`, dijo el Director del IMSS.

65.- Reportero cuestionó sobre la petición del CCE para que el gobierno contrate deuda pública para reactivar la economía.

66.- `Ellos tienen el derecho de manifestarse, somos libres, esa es la democracia, la única cosa es que todos debemos aceptar lo que dice la Constitución; existe la rectoría del estado en la búsqueda del desarrollo, ningún grupo puede imponer su política, no vamos a continuar con más de lo mismo, no habrá rescates a empresas, no habrá Fobaproa` contestó el Presidente.

67.- Reportero cuestionó sobre la unidad médica instalada en el AHR.

68.- El Director del IMSS respondió que se han recomvertido 184 hospitales a nivel nacional, por lo que la parte importantes es atender a los pacientes clínicos que requieren de ventiladores médicos; dijo que el 13 de mayo se abrirá la unidad en el AHR, donde se atenderá a pacientes no graves que requieren de monitoreo médico.

69.- Zoé Robledo dijo que la unidad del AHR contará con 192 camas, además de una pequeña unidad de terapia intensiva.

70.- Reportero cuestionó sobre las pérdidas de Pemex en el primer trimestre del año; preguntó sobre la petición del CCE para reunirse con él y sobre la fiesta en el Peñón de los Baños.

71.- `Tenemos información sobre la movilidad, la verdad sigue habiendo cumplimiento de las recomendaciones, pedirles a todos que actuemos bien`; contestó el Presidente.

72.- Andrés Manuel López Obrador dijo que la Secretaría de Economía tiene comunicación permanente con el sector empresarial; insistió en que no se seguirá con el modelo de la política neoliberal.

73.- El mandatario reiteró que tuvo diferencias con el extitular de la SHCP, Carlos Urzúa, sobretodo en materia del plan de desarrollo.

74.- `No vamos a dejar de aplicar el plan de desarrollo con austeridad, sin privatización de empresas`, dijo el Presidente, quien reiteró el rechazo a dejar o posponer el cobro de impuestos.

75.- Andrés Manuel López Obrador destacó que su gobierno adelantó cuatro meses en la entrega de las pensiones a adultos mayores.

76.- El mandatario recordó que en anteriores administraciones, grandes empresas no pagaban impuestos, gracias a acuerdo con la SHCP y el SAT.

77.- Sobre Pemex, el Presidente subrayó que el precio del petróleo va al alza; dijo que se buscará que el país sea autosuficiente materia de combustibles.

78.- Andrés Manuel López Obrador destacó las rehabilitaciones de las refinerías y la construcción de Dos Bocas, con lo que se busca llegar a la producción de más de millón y medio de barriles diarios.

79.- Reportero cuestionó sobre el tema de Felipe Calderón.

80.- `Vamos a esperar a que termine el juicio del señor García Luna, porque seguramente va a declarar si actuó solo o había complicidad, todo esto en el caso de que se le declare culpable; se sabe que hubo encubrimiento en el periodo neoliberal`, contestó el presidente, quien puso como ejemplo el caso de Humberto Moreira, quien fuera gobernador de Coahuila y Presidente del PRI.

81.- Andrés Manuel López Obrador cuestionó si Felipe Calderón sabía de la entrada de armas al país mediante `Rápido y Furioso`.

82.- El mandatario insistió en que la ciudadanía deberá realizar una consulta para determinar si se investigará a expresidentes.

83.- El Presidente reiteró que envió una iniciativa para que se pueda juzgar al mandatario.

84.- Andrés Manuel López Obrador dijo que la UIF y la SFP tienen la instrucción de darle curso a todas las denuncias.