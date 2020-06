"El grupo sanguíneo dominante es el O"; López-Gatell sobre estudio

Según un articulo publicado en la revista New England Journal of Medicine afirma que las personas con sangre tipa A son más propensas a contraer covid-19

Tijuana.- Durante la conferencia de prensa de de ayer de Hugo López-Gatell fue cuestionado sobre el un articulo publicado en la revista New England Journal of Medicine donde afirma que las personas con sangre tipa A son más propensas a contraer covid-19 luego de haber realizado un estudio a diferentes pacientes.

Debido a que López-Gatell no contaba con un conocimiento previo a dicho estudio, decidió no realizar una opinión.

Por lo que lo anunció a través de su cuenta oficial de Twitter.

"En la conferencia nocturna me preguntaron por un estudio que publica New England Journal of Medicine que sugiere que las personas con grupo sanguíneo A tienen 50% más probabilidad de complicaciones".

La revista New England Journal of Medicine arrojó con base en datos recabados en hospitales italianos y españoles, en la que arroja que la gente que tiene sangre tipo A presenta hasta 50% más problemas al contraer el coronavirus que hasta se desarrolla hasta llegar al punto de necesitar apoyo respiratorio.

López-Gatell dejo en claro sobre que el tipo de sangre que más predomina en América Latina es el tipo O.

"Dejé pendiente la respuesta, a reserva de conocer el estudio a profundidad, pero dije que el tipo A es el más frecuente en México y América Latina y esto no es cierto. El grupo sanguíneo dominante es el O, de acuerdo al Informe anual de ingresos y egresos de bancos de sangre.", finalizó.