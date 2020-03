El grupo del PRD en la Cámara de Diputados exigió al gobierno Federal acabar con los subejercicios

CIUDAD DE MÉXICO.- El grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados exigió al gobierno Federal acabar con los subejercicios ante el creciente contagio en más países del Covid-19 y la llegada de este agente infeccioso a México durante los últimos días, no debe repetirse la incompetencia mostrada por el Gobierno Federal en el desabasto de medicamentos ni permitirse más subejercicios para salud, como el reportado en enero, que fue de 57.7% respecto a lo programado.

A través de un punto de acuerdo, la bancada perredista expresó que en lugar de gastarse en dicho mes los 5 mil 849 millones de pesos presupuestados, sólo se ejercieron 2 mil 465 millones, lo que implicó un subejercicio de 3 mil 374 millones de pesos que derivó en servicio deficiente a la población.

El PRD puso en duda la afirmación del presidente Andrés Manuel López Obrador según la cual su gobierno tiene capacidad para enfrentar al coronavirus.

Lo anterior porque ni él ha instruido ni su equipo en materia salud han tenido la iniciativa de actualizar protocolos, emprender campañas de información sobre medidas preventivas y comprar medicinas y aditamentos –como cubrebocas de alto rendimiento- que ayuden a controlar la pandemia.

Igualmente, no hay infraestructura hospitalaria suficiente como camas y centros de aislamiento de personas bajo sospecha de portar el virus.

"Tampoco hay un centro de control de la emergencia donde ya estuvieran trabajando, en organización y planeación para contener la epidemia, las secretarías de Salud, Educación, Bienestar, Comunicaciones y Transportes, Agricultura, Defensa y Marina, cuando menos, por ser las inmediatamente responsables de una situación extraordinaria, como amerita el coronavirus", puntualizó el PRD.

Las y los legisladores del PRD advirtieron que el sistema de salud del país podría enfrentar un quiebre a causa de esta enfermedad ante semejante impreparación.

"Preocupa que en nuestro país, donde estamos en un proceso de reconstrucción del sistema de salud, el grado de vulnerabilidad sea muy alto por un gabinete que se ha visto

rebasado y, a veces, hasta incompetente en otras situaciones, como fue el caso del desabasto de medicamentos oncológicos y para el combate al VIH Sida, lo cual no contribuye a un plan optimista", señaló.

A mayor abundamiento sobre la necesidad de actualizar protocolos e integrar un equipo de reacción frente al ataque del Covid-19, refirieron que, según científicos chinos, la primera vacuna contra este virus acaso estaría disponible hasta abril.

Por ello el gobierno de ése y otros países han tomado medidas preventivas, en particular para la población más vulnerable, que es la mayor de 60 años, la que sufre estragos en sus sistema respiratorio por fumar y la que padece diabetes.

"Medidas como ésas deberían incluirse en el protocolo de reacción en México, donde ciertamente hay capacidad para el diagnóstico, pero donde se carece de capacidad organizativa para enfrentar una epidemia como la causada por el Covid-19", concluyeron las y los diputados perredistas.

loading...

MÁS SOBRE Nacional