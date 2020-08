El Festival Mextrópoli, sobre arquitectura, será gratis y online

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 15 (EL UNIVERSAL).- El 7 de septiembre se realizará el Festival Mextrópoli on line, un maratón de conferencias, mesas, durante cinco horas, donde participarán arquitectos de distintos países, investigadores, urbanistas, políticos y artistas. El evento, para el que están abiertas las inscripciones en arquine.com y mextropoli.com, será totalmente gratuito.

El arquitecto Miquel Adrià, director con Andrea Griborio de Arquine y de Mextrópoli , recuerda que incluso antes de que hubiera alguna indicación del gobierno, se adelantaron para posponer el festival por la pandemia.



"Ante la situación que se avecinaba –aunque por parte del gobiernos se atrasaron mucho en reaccionar—decidimos posponer el evento, seis meses, para septiembre, tentativamente; al llegar a septiembre nos dimos cuenta de que no se daban las condiciones para hacer un festival a la manera en que lo hacemos, ocupando el espacio público, con pabellones o con conferencias en el Teatro Metropolitan, con rutas, mesas de diálogo, etc., por eso hemos pensado en hacer Mextrópoli on line".



Todo será en línea, y durante un día. "El formato participativo, lúdico y presencial lo hemos movido a marzo de 2021, sin embargo no queremos dejar de pasar septiembre, para tener un festival on line, y haremos un maratón de unas cinco horas, el día 7 de septiembre".



Los organizadores quieren que tenga una dinámica ágil, rápida, con las participaciones activas de arquitectos, urbanistas, sociólogos, políticos, artistas. Habrá conferencias, una mesa de diálogo, entrevistas; casi todo será en directo y muchas de las entrevistas, van a ser breves y previamente grabadas.



Adrià detalla que participarán, entre otros los arquitectos Frida Escobedo, Rahul Mehrotra (Harvard), David Chipperfield, Beatriz Colomina (Princeton), Dominique Perrault, Iñaki Abalos, el estudio Al Borde (de Ecuador), Vicente Guallart y Iñaki Alday; también la socióloga Saskia Sassen y el maestro y político colombiano Sergio Fajardo; el biólogo Luis Zambrano y el artista Gabriel Orozco.



La idea es abundar en el tema que se habían trazado para esta edición, el de la Ciudad in-sostenible, nombre que parte del título del libro de Luis Zambrano ("El planeta in-sostenible"). "Ahora, ya no sólo por un tema de crisis climática, sino de crisis sanitaria, social y económica, es reflexionar sobre cómo podemos imaginar, reaccionar ante esta realidad; cómo van a cambiar los espacios domésticos, la vivienda, los espacios de convivencia en la ciudad. Es muy importante en el mundo, y en el caso de México porque esto ha exacerbado las diferencias sociales y económicas", dice Miquel Adrià.

Las inscripciones están abiertas en arquine.com y en mextropoli. com El evento se transmitirá a través de los dos sitios y la idea es que inicie hacia las 10 horas.

Adrià dice que los pabellones que se habían planeado para este año se guardarán para la edición de 2021 que, en principio será en marzo; buena parte de las exposiciones se abrirán este año, de acuerdo con las fechas de apertura de los museos, es el caso, de la muestra en torno de la obra de Frida Escobedo que expondrá el Franz Mayer, y de la muestra "Invierno", de fotografía de arquitectos latinoamericanos, que presentará el Museo de la Ciudad de México; aunque aún no tiene fecha de exhibición definida, otra de las exposiciones planeadas es "Ciudad (In) sostenible" que está en el Antiguo Colegio de San Ildefonso.



Los conferencistas que iban a participar este año, de forma presencial, han confirmado que participarán en 2021; el objetivo será que entonces sea presencial, pero todo dependerá de la evolución de la pandemia.



La pandemia no sólo ha cambiado la agenda sino abierto los temas, además de la crisis climática, esta crisis social y sanitaria, será centro de las conversaciones en Mextrópoli: "Estas breves entrevistas van encaminadas a dar, si no respuestas, sí la opinión de grandes autoridades en el tema de cómo esto nos impacta en las ciudades, como serán nuestras espacios públicos, cómo va a trasformar nuestro hábitat", concluye Adrià.