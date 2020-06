El cáncer no se queda en casa y se enfrenta al desabasto de medicamentos

Ciudad de México, a 1 de junio de 2020. El movimiento nacional Juntos Contra el Cáncer hace un llamado a las autoridades federales y estatales a fin de garantizar el derecho constitucional a la salud y no interrumpir los tratamientos oncológicos debido al desabasto de medicamentos que desde hace meses se ha presentado en México. El cáncer no se queda en casa, es una enfermedad que avanza y no se detiene ante la contingencia sanitaria.

En los últimos días, pacientes y organizaciones miembro del movimiento en Ciudad de México, Chihuahua, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora, Tabasco y Yucatán, principalmente; han compartido, de manera unánime las problemáticas a la que se enfrentan:

Falta de medicamentos oncológicos.

Retraso en citas de diagnóstico de primera vez (hasta después de tres meses).

Ausencia de atención médica especializada.

Menos dosis de las indicadas en receta resurtible

Falta de aplicación de quimioterapias.

"Todas estas omisiones en la atención arrojan a su suerte a las y los pacientes con cáncer, para que, en el mejor de los casos, quienes tengan recursos económicos, adquieran por su cuenta el tratamiento. El acceso a la atención del cáncer hoy se ha convertido en un privilegio y no un derecho." señaló Mayra Galindo, representante de Juntos Contra el Cáncer.

Representantes del movimiento han enviado cartas a las diferentes instancias, para solicitar una mejor planeación de la compra de insumos, con anticipación para no caer en procesos que demoren los medicamentos. Cabe destacar que, en diciembre 2019. se informó que ya no habría problemas, sin embargo, casi seis meses después los y las pacientes se enfrentan con un gran desabasto.

También se solicita la información sobre cómo se coordinan los estados con la Federación, para la compra y abasto de estos tratamientos. Además de requerir la publicación del listado completo de los medicamentos adquiridos, que incluya la prueba de que cada uno de ellos han pasado por todos los requisitos sanitarios que demuestren eficacia y seguridad, así como el calendario de distribución para saber cuándo y a qué clínicas estarán llegando.

"En Juntos Contra el Cáncer reconocemos toda la labor emprendida por las autoridades, confiamos que México saldrá victorioso de la pandemia por Covid-19, pero también les recordamos que las personas con cáncer no merecen ser efectos secundarios de la epidemia, ni las vidas perdidas, merecen ser daños colaterales de la emergencia. Deben tener por derecho, la mejor atención, el mejor esquema de tratamiento sin interrupciones, desfases o demoras, antes, durante y después de la pandemia", comentó Isabelle Aloi-Timeus representante de Juntos Contra el Cáncer.