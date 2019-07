"El CAAD sí funciona", responde D'Alessio a Ana Guevara

CIUDAD DE MÉXICO, julio 8 (EL UNIVERSAL).- Ana Guevara, directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) pidió que se creará un Tribunal de Arbitraje Deportivo en México, dando por sentado que la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte (CAAD) no servía, y el diputado Ernesto D'Alessio reviró, "claro qué sirve".

El presidente de la Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados señaló que el CAAD, "la ley es muy clara y dice que un desacato por parte de una Federación tiene que ser sancionado y el titular del CAAD es el encargado de hacerlo y las sanciones son muy claras, te desconozco del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte (Sinade) y otras sin retiro de recursos públicos y hablamos de Federaciones que tienen hasta once desacatos.

"Incluso una de ellas la Federación Mexicana de Natación, la perdió en tribunales ordinarios, como es el caso de Ana Karen [Mendoza] que perdió.

"Hay documento firmado ante notario donde el presidente de la Federación Mexicana de Natación, reconoce que violó los derechos humanos de una de sus atletas federadas, cuando le dijeron que ella no podía participar el selectivo de nado sincronizado porque estaba chaparra y gorda, tengo esos documentos donde él reconoce y además no cumple los acuerdos a los cuales se llegó con la CAAD y los tribunales.

En ese convenio dice que debe de pagar 1 millón de pesos, lo que no ha hecho... Qué le parecería que yo le mandara esa carta no a un secretario, como él mandó que me la mandaran a mí, sino al presidente de la Federación Internacional de Natación (Fina), Julio Maglione".