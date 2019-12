El autismo una discapacidad invisible

Este año se enfoca al impulso de la participación plena y en condiciones de igualdad de las personas con discapacidad.

Ciudad de México, México, 2019.- En el marco del Día Mundial de la Discapacidad que se celebra hoy 3 de diciembre, se estima 000 millones de personas de todo el mundo padecen discapacidad, en el caso del autismo 1 de cada 160 niños lo presenta, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), así lo señaló Judith Vaillard, Directora General de Domus, Instituto de Autismo A.C.

Vaillard añadió que el TEA, es una alteración del desarrollo neuronal que se manifiesta claramente entre los 18 y 36 meses de edad, aunque puede haber síntomas observables desde antes de los 12 meses y según Eric Fombone, en México 1 de cada 115 niños tienen autismo.

Añadió que las discapacidades, no siempre son físicas, también sensoriales, intelectuales, psicosociales o múltiples, y aunque no se vean, existen. El Trastorno del Espectro Autista (TEA) o Autismo, es una discapacidad que no es evidente a simple vista.

El TEA es una condición que impacta el funcionamiento cerebral originando dificultades importantes para interactuar y comunicar. Se caracteriza, principalmente, por fallas persistentes en la relación social, patrones de conductas repetitivas e intereses limitados, con una alta frecuencia de condiciones médicas

De ahí que la importancia de la atención temprana del autismo sea imperante, así como de informar, sensibilizar y capacitar para que más escuelas sean inclusivas, al igual que las empresas e instituciones de trabajo.

Por ello a nivel mundial se promueven actividades, encaminadas a lograr los objetivos del disfrute pleno y en condiciones de igualdad para las personas con discapacidad, establecidas en el Programa de Acción Mundial, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1982, es esencial en los procesos de inclusión para las personas con discapacidad. La Asamblea, hizo un llamado a los Estados Miembros, para destacar la celebración del Día Internacional el 3 de diciembre de cada año, y así fomentar una mayor integración en la sociedad.

Los objetivos, por un lado, ayudan a entender cuestiones relacionadas con discapacidad, los derechos de las personas con discapacidad, y los beneficios que se derivarían de la integración de estas personas en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural de sus comunidades. Por otro, que las y los ciudadanos conozcan mejor la problemática, y exijan a sus representantes estatales que actúen.

Judith Vaillard dijo que Domus Instituto de Autismo A.C. se suma a la necesidad de difundir y promover un mejor conocimiento del TEA o Autismo, una discapacidad invisible. Para tomar conciencia, y medidas orientadas hacia la acción, ayudará en el mejoramiento de la situación de las personas con discapacidad, a la consecución de la igualdad de oportunidades para ellas y a la visibilidad de todas las discapacidades.