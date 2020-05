El actor Rafael Mercadante reveló haber sufrido acoso sexual

El actor Rafael Mercadante confesó que a principios de su carrera profesional sufrió acoso por parte de un director de teatro que le ofreció un papel protagonista a cambio de tener relaciones sexuales con él.

Aún cuando años atrás reveló el acoso, Rafael indicó que fue el difunto Enrique Gómez Badillo quien le propuso lo mencionado.

"Ahora quítate los calzones... vas a hacer un desnudo", le dije ´el día que marques la escena con desnudo, ese día me voy a desnudar, ahorita para qué´... y me dice una noche ´Mercadante, no estás llegando al personaje, yo creo mucho en la vivencia de los personajes, ¿tú has tenido alguna experiencia gay en tu vida?´, le digo ´no´, voltea y me dice ´yo te puedo ayudar con eso", relató el actor en entrevista para el programa Venga la Alegría.

Mercadante no sería el primer artista que señala al difunto productor, ya que Charly López indicó lo mismo meses atrás.

"Me invitó a su departamento (el productor) con el pretexto que le interesaba para una película, pero me dijo "tienes que hacer'", aunque de todos modos hice la película", contó López.