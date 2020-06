El abuso de autoridad no debe de tolerarse: Sheinbaum

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, afirmó que la lucha por la defensa de los derechos humanos no para y que el abuso de autoridad no debe tolerarse.

A través de su cuenta de Twitter, la mandataria capitalina señaló que la policía no está para reprimir al pueblo sino para darle paz y seguridad. Por ello desaparecimos el cuerpo de granaderos.

La noche de este jueves, el gobernador Enrique Alfaro culpó a la "gente" del presidente Andrés Manuel López Obrador de enviar infiltrados a Jalisco para provocar los disturbios durante la manifestación por el asesinato de Giovani López a manos de policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos.

Alfaro culpa a "gente" de AMLO por violencia en manifestación de Guadalajara

Señaló que hay intereses muy precisos y muy puntuales construidos desde la Ciudad de México.

"Detrás de todo lo que está sucediendo en este caso en Jalisco hay intereses muy precisos y muy puntuales construidos desde la Ciudad de México, desde los sótanos del poder, que lo que buscan es dañar a Jalisco, no a su gobierno necesariamente (...) Le pido al presidente de la república que le diga a su gente y a su partido que ojalá y estén midiendo lo que están haciendo, el daño que le están generando al país con este ambiente de confrontación, que son ellos, justamente, los que han generado todo lo que estamos viviendo", señaló en un video publicado esta noche en sus redes sociales.

Aseguró que los provocadores estaban ocultos en torno al palacio de gobierno y salieron cuando llegaron los manifestantes para "asaltar" el Palacio de Gobierno y provocar a los policías.

El 5 de diciembre de 2018, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció la desaparición del cuerpo de granaderos; los elementos se sumarán a otras corporaciones y tareas de protección civil.

MÁS SOBRE Nacional