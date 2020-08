El ABC del plan para reformar las pensiones

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 1 (EL UNIVERSAL).- En los próximos días se presentará formalmente ante el Congreso de la Unión la propuesta para reformar el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) que, de aprobarse, tendrá implicaciones directas sobre los recursos para tu jubilación, que en estos momentos están administrados por las Afore.



De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, esta iniciativa tiene como propósito mejorar la calidad de vida de los trabajadores mexicanos mediante el incremento de las pensiones y al aumentar más del doble el porcentaje de personas que alcancen una pensión garantizada, lo que contribuirá a mejorar su bienestar en el retiro.



Los principales objetivos de la reforma son acrecentar las aportaciones obligatorias que actualmente son de 6.5%, para llevarlas a 15%, siendo la contribución patronal la que absorba el incremento. También busca reducir de mil 250 a 750 semanas el requisito para una pensión garantizada para las primeras generaciones que alcancen la edad de retiro.



Así se prevé que la pensión se incremente en promedio 40%.

La propuesta tiene el respaldo del sector empresarial, así como del Poder Legislativo, que se comprometió a tomar el tema como prioridad y a aprobar la iniciativa la en poco tiempo, con lo que es probable que entre en vigor en 2021. La reforma tendrá un impacto sobre 65 millones de trabajadores que hoy cotizan en el IMSS.





Los puntos a favor:

-La contribución obligatoria pasa de 6.5% a 15%. El aumento correrá a cargo de la empresa y no del trabajador.

-Reducción de semanas de cotización de mil 250 a 750, lo que beneficia a quienes han trabajado esporádicamente en el sector formal y provoca que alcancen una pensión mínima garantizada por el gobierno de 4 mil 400 pesos.

-No cambia la edad de jubilación. Se mantiene en 60 años para cesantía y 65 para vejez.

Mayor ahorro voluntario. También se propone que la empresa retenga 2% del salario como una forma de estimular el ahorro voluntario. No es obligatorio y el trabajador podrá rechazarlo.

-Baja en cobro de comisiones. Se busca que la cantidad que cobran las Afore por administrar el dinero de los trabajadores se reduzca a 0.70%. Actualmente cobran 0.98% sobre el saldo total.

-Se buscarán nuevos esquemas de inversión de las Afore, lo que podría mejorar los rendimientos y las condiciones de jubilación.





Puntos en contra:

-Puede elevar la carga laboral a las Pymes, complicando la contratación de más trabajadores.

-Deja pendiente la discusión para resolver la carga fiscal que representan todos los sistemas de pensiones en México.