Dos trabajos periodísticos de México ganan el Premio Gabo 2019

MEDELLÍN, Colombia., octubre 4- Dos trabajos periodísticos hechos y publicados en México: "El país de las dos mil fosas", realizado por Quinto Elemento Lab, y "Mujeres en la vitrina, migración en manos de la trata", publicado por Pie de Página, Fusión, Enjambre Digital (México) y El Pitazo, TalCual, Runrunes (Venezuela), ganaron el Premio Gabo 2019, en la categoría Cobertura e Innovación, respectivamente.



Ambos trabajos periodísticos de investigación que fueron realizados por colectivos conformados por hasta 20 periodistas, da cuenta de la violencia, la inseguridad, el crimen y el dolor en México. Uno propuso un mapa con las más de dos mil fosas clandestinas localizadas a lo largo y ancho del país; y el otro propuso una plataforma sobre la trata de mujeres en México y Venezuela, que ha generado la muerte de decenas de mujeres.



Durante la ceremonia de entrega del Premio Gabo 2019, realizada en el marco del Festival Gabo que se realiza en Medellín, también fueron premiados en la categoría Texto, "La sangre nunca fue amarilla", un trabajo de investigación de Cuba, publicado en Periodismo de Barrio, que reconstruye un caso de envenenamiento por plomo en un barrio de La Habana, y en la categoría de Imagen, la pieza "America First: El legado de una redada migratoria" realizado en Estados Unidos por Univision Noticias Digital, un documental sobre la más grande redada migratoria en Estados Unidos de 2009.



Marcela Turatti, quien lidera al equipo que hizo "El país de las dos mil fosas", aseguró que éste fue un trabajo de año y que se planteó cómo acompañar a las familias a buscar a sus desaparecidos, desde el periodismo.



"`El país de las dos mil fosas´ da cuenta del número de fosas encontradas en cada estado, en cada municipio, el número de cuerpos y el número de personas identificadas... este trabajo es doloroso pero para nosotras es la forma que encontramos de hacer el relato de lo que estamos viviendo; nuestra propia excavación en esas fosas", señaló la periodista mexicana.



Por su parte, la fotógrafa Mónica González dijo que "Mujeres en la vitrina, migración en manos de la trata" es un trabajo que da cuenta del acoso, la violencia y el crimen contra mujeres migrantes que buscan sacar a su familia adelante. "Necesitamos que nuestros gobiernos, nuestras políticas no persigan a los migrantes, que no criminalicen a los migrantes; necesitamos que estas mujeres persigan su sueño".

También, en la ceremonia, fueron reconocidos el editor colombiano Luis Enrique Rodríguez, quien recibió el Reconocimiento Clemente Manuel Zavala; y el fotoperiodista colombiano Jesús Abad Colorado, quien ha retratado desde hace 27 años el conflicto armado en Colombia, y quien dijo que la violencia en Colombia ha sido una peste y llamó a los colombianos a parar la muerte.



Abad Colorado quiso con su premio honrar la vida y por eso convocó a dos mujeres que vivieron la guerra, que sus padres murieron, a las que retrató de niñas en medio de la guerra y hoy son madres y mujeres trabajadora; se hizo acompañar de un hombre a quien ha retratado varias veces, la primera, cuando fue el encargado de sacar de una iglesia a decenas de cuerpos masacrados.



"Somos un país amoroso pero no podemos cargar las armas en las piernas; no quiero que haya civiles ni militares ni mujeres asesinados, no queremos un muerto más", dijo el fotoperiodista que de manera vehemente llamó a los colombianos a la paz.