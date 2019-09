Dos años de "Frida Sofía", la supuesta niña que estuvo atrapada en el sismo

Los medios de comunicación dieron total cobertura al caso

TIJUANA, B.C.- El 19 de septiembre de 2017 se vivió un temblor de 7.2 grados en la Ciudad de México, en la conmemoración del sismo de 1985 retumbó el estado de Puebla y sus alrededores, así dejando un saldo de mas 300 muertos y 7,000 heridos.

Los medios de comunicación se dedicaron a realizar una cobertura total del día, de los daños, de las víctimas y de las respuestas de las autoridades. Sin embargo en esa noche, un evento en especial acaparó las pantallas del país, el caso de "Frida Sofía", una niña que se encontraba atrapada entre los escombros del Colegio Enrique Rébsamen.

Existía mucha información que no era clara durante el rescate, primero se decía que era una adolescente entre 12 y 13 años, y al final del día se mencionó que tenía 8 años. Además nunca se pudo concretar la búsqueda de los padres de la niña.

Los rescatistas manifestaban que podría haber más niños junto a Frida Sofía, incluso afirmaban que habían visto su mano y escucharla.

Hasta el día jueves, el secretario de Marina Enrique Sarmiento, mencionó que no ya no había ningún niño que rescatar entre los restos del colegio. Así finalizo la historia de "Frida Sofía", una niña "fantasma", que estaba atrapada pero no era de nadie.