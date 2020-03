Dólar se vende en 24.53 pesos a media jornada



CIUDAD DE MÉXICO.- El dólar retomó su carrera ascendente a media jornada, para venderse en 24.53 pesos en las ventanillas de los bancos, 59 centavos por arriba del cierre anterior, en medio de una gran volatilidad.

La depreciación del peso ocurre ante un fortalecimiento generalizado del dólar estadounidense frente a sus principales cruces, debido a que los participantes en los mercados financieros a nivel global siguen buscando liquidez. Esto ocurre a pesar de las acciones de la Reserva Federal implementadas desde la semana pasada para inyectar liquidez al mercado por medio de operaciones de recompra.

En los mercados internacionales, el peso registra una depreciación de 2.21% o 52 centavos respecto al cierre del miércoles, para venderse alrededor de 24.23 pesos. A la par del peso mexicano, otras divisas que se han depreciado con fuerza en la semana son a corona noruega, que ha perdido 13.8%, el rublo ruso, que muestra una depreciación de 10.5% y el real brasileño, que se ha depreciado 6.92%.

Cabe señalar que estas divisas son sensibles a los movimientos del precio del petróleo. Apenas ayer, el precio del petróleo mexicano tocó un nuevo mínimo al ofrecerse en 14.54 dólares por barril, nivel no visto desde enero del 2002. A media jornada la cotización del WTI, precio referencial de Estados Unidos, se recuperaba de la caída registrada el jueves.

En los mercados financieros globales continúa el nerviosismo relacionado con el avance del coronavirus y su impacto económico. Las bolsas neoyorquinas se recuperan luego de la caída registrada el día de ayer; el Dow Jones avanza 1.26%, el S&P 500, 1.18%; y el tecnológico Nasdaq 3.08%. Por el contrario, el principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores retrocede 1.01%.

Los gobiernos y las autoridades monetarias de las principales economías del mundo siguen adoptando medidas de política económica expansivas. La Reserva Federal de Estados Unidos acordó este jueves swaps de divisas con nueve bancos centrales para respaldar los préstamos en dólares en los mercados globales presionados por el impacto de la pandemia del Covid-19 y estabilizar el mercado cambiario.

Ayer miércoles por la tarde, el Banco Central Europeo anunció un programa de compra de bonos por el equivalente a 820 mil millones de dólares y no descartó la posibilidad de ampliarlo, en un esfuerzo por inyectar liquidez a la economía de la Eurozona. La medida permitió un incremento en la demanda de deuda soberana de los países en la región, pero no fue suficiente para impulsar a los mercados de capitales que siguen con balances mixtos.

Otros bancos centrales se han sumado a la adopción de posturas monetarias acomodaticias. Desde la sesión de ayer, los bancos centrales de Brasil, Sudáfrica, Filipinas, Indonesia, Taiwán y Australia han recortado su tasa de interés. Asimismo, ante el fortalecimiento del dólar, se ha comenzado a hablar en medios sobre la posibilidad de una intervención en el mercado cambiario de forma coordinada entre bancos centrales, como lo hizo el G7 en marzo de 2011.

