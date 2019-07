Docentes inician huelga de hambre para exigir pago de sueldos

Les deben sueldos devengados de 2016, 2017 y 2018 durante la administración del exgobernador y actual senador

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., julio 23 (EL UNIVERSAL).- Docentes de la Asociación de Maestros Interinos de Chiapas (Amich) iniciaron este martes una huelga de hambre para exigir el pago de sueldos adeudados desde el gobierno de Manuel Velasco Coello (2012-2018).

La protesta, afuera del palacio estatal de gobierno, es encabezada por Sofía Gutiérrez, Andrea Meza, Antonia Paz, Monserrath López y Rosaura Mendoza. La Amich reclama el pago total de 37 millones de pesos adeudados a 200 educadores de los niveles preescolar, primaria, telesecundaria y telebachillerato.



Ana Laura Hernández Aguilar, presidenta de Amich indicó que les deben sueldos devengados de 2016, 2017 y 2018 durante la administración del exgobernador y actual senador Velasco Coello, y los ocho meses del gobierno actual. Afirmó que en febrero pasado, Educación estatal les pagó una parcialidad; sólo un periodo a más de la mitad de los reclamantes y asumió el compromiso de regularizar los pagos restantes.



El pasado martes se reunieron con la titular de Educación, Rosa Aidé Domínguez Ochoa, quien estableció ocho días para darles una respuesta de solución a sus demandas. "Ayer [lunes] nos sentiríamos con ella para la respuesta, pero no hubo tal, no contestó la llamada, nos mandó a otra persona para decirnos que no podría atendernos", sostuvo.



Hernández Aguilar dijo que la autoridad argumenta que no hay dinero, que el estado "quedó crítico, pero hace poco pagaron a 2 mil 500 maestros interinos [no agremiados a Amich], a muchos de ellos les duplican los pagos".



La Secretaría de Educación les indicó que pagarán la deuda más antigua, que liquidarán "de atrás para adelante", pero no se observa voluntad. "Entendemos la situación, pero ha sido mucho tiempo de mentiras, sólo pedimos sueldos devengados", puntualizó.

La subsecretaría de Educación estatal informó que continúa con la emisión de pagos "por periodos anuales" y que "toda deuda será liquidada".

Indicó que inició con los adeudos de 2013 y 2014, respectivamente, y que a la fecha se liquidan adeudos de 2015, mientras que los montos de 2016 a 2018 "serán pagados en próximas fechas".