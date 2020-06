Disminuye velocidad de contagios y decesos: Salud

En el país está disminuyendo la velocidad con la que ocurren y se presentan nuevos casos de personas contagiadas por coronavirus, así como el de pacientes hospitalizadas y defunciones, informó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez.

En conferencia de prensa, comparó el número de casos y defunciones por día con los modelos matemáticos que se elaboraron para calcular cómo habría avanzado la pandemia sin las medidas de distanciamiento social.

"Se está desacelerando el curso de la epidemia. Todavía estamos en fase de ascenso (...) no ha disminuido el ascenso, pero sí la velocidad en la que se están sumando los nuevos casos", dijo.

Al cumplirse cuatro meses de que apareció el primer caso de coronavirus en el país, entre el 28 de febrero y el 28 de junio, han sido confirmadas como positivas 216 mil 852 personas.

Hay 25 mil 558 activas, es decir, en los últimos 14 días presentaron síntomas y fueron confirmadas, por lo que tienen capacidad de contagio; 26 mil 648 han perdido la vida y se han estudiado más de 556 mil personas.

Según la Secretaría de Salud, 170 personas por cada 100 mil habitantes en México han tenido Covid-19; la Ciudad de México y el Estado de México tienen la mitad de los casos, le siguen Tabasco, Puebla, Veracruz y Baja California.

López-Gatell detalló que con base en los datos de la plataforma Our World in Data, que elabora la Universidad de Oxford, se comparó a México con países como Italia, España, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Alemania, en cuanto al número de casos confirmados por un millón de habitantes.

"La inclinación de la curva de México es una de las señales del famoso aplanamiento. Es uno de los objetivos cumplidos de las medidas de mitigación: en vez de que crezca a una gran velocidad que colapse el sistema de salud, crece a otra velocidad", señaló.

Explicó que las enfermedades emergentes una vez que se establecen como una primera epidemia pueden permanecer durante varios años con regresos, recaídas y rebrotes, realidad que el país, aseguró, debe asimilar.

Por muchos meses y durante años existirá el riesgo de que el SARS-CoV-2, desde cualquier parte del mundo, retorne a México o que permanezca en una circulación lenta que después pueda repuntar. Se espera que esto ocurra en la temporada de otoño-invierno, cuando prolifera la influenza.

"Una cantidad importante de personas mueren por influenza o neumonía (...) generalmente, estos decesos se agrupan porque no quedan documentados por una causa específica. No es de extrañar que en un momento dado [el Covid-19] pueda causar casos de neumonía, hospitalizaciones y también muertes", detalló López-Gatell.

